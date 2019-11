Tras quedar libres, los Gorgerino le apuntan a la Asociación Mutual de Altos de Chipión

La causa por la presunta estafa en la Asociación Mutual de Altos de Chipión no deja de ofrecer nuevos capítulos. Ahora, tras quedar en libertad los cinco integrantes de la familia Gorgerino, quienes siguen imputados por defraudación aunque ya no detenidos por el pago de una fianza, le apuntaron a los responsables de la entidad mutualista. Previamente dijeron haber sido víctimas del ex gerente Lucas Priotti.

Su abogado, el cordobés Carlos Nayi pidió investigar si la mutual de Altos de Chipión cometió el delito de intermediación financiera fraudulenta: “Se solicita a la Justicia federal verificar si contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina -conforme a la reforma introducida al Código Penal, vigente desde 2012, en la ley 26.732- para realizar las maniobras”, dijo en declaraciones a Cadena 3.

Los cinco integrantes de la familia Gorgerino: César (padre), sus tres hijos (Alejandro, Delcar y Julio) y una nieta (Lucía) están imputados por el delito de defraudación en calidad de partícipes necesarios.

En tanto, la única persona detenida en la causa es Lucas Priotti, ex gerente de la mutual que estuvo prófugo de la Justicia por una semana y quien este martes negó los hechos que se le imputan y se abstuvo de declarar ante el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione. Priotti ampliará su declaración, adelantaron sus abogados, en los próximos días y no se descarta que ofrezcan pagar una fianza para que también recupere la libertad.

Los investigadores estiman que el fraude sería de unos 30 millones de pesos (fuentes extraoficiales no descartan que sea mayor el número) y alcanzaría a unas 500 personas de esa localidad y la región.