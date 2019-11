Piscitello sobre el reclamo del Suoem: “No tenemos ningún tipo de incumplimiento y eso debe entender la ciudadanía”

El Sindicato de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) inició esta semana con una serie de reclamos al gobierno municipal, realizando este miércoles una asamblea general y una marcha por las calles de la ciudad para evidenciar sus reclamos: el pase a planta permanente de 120 trabajadores contratados, un anticipo de haberes como porcentaje de futuros aumentos y reordenar el área de Servicios. “Hemos esperado que pasen los tiempos políticos de las elecciones para que no se malinterprete nada, pero es hora que comencemos a exigir por los derechos de los trabajadores”, remarcó Víctor Lescano, secretario general del gremio.

Consultado por El Periódico, el secretario de Gobierno, Gustavo Piscitello, aseguró que el municipio “cumplió con todas sus obligaciones” en relación al convenio salarial firmado con el gremio: “Nos teníamos que volver a juntar en febrero, tiene que quedar claro que no hay ningún tema impago de nuestra parte. Me presentaron un petitorio, me voy a juntar con el intendente (Ignacio García Aresca) y veremos los pasos a seguir”, sostuvo y se mostró abierto al diálogo para destrabar el conflicto.

Sobre el reclamo del pase a planta permanente de 120 contratados, el funcionario dijo: “Se termina de cumplir el convenio anterior que fueron 150 pases a planta permanente, cuando hubo compromiso del Ejecutivo se cumplió. Uno entiende que siempre el trabajador reclame, pero en este sentido nosotros no tenemos ningún tipo de incumplimiento”, insistió y afirmó: “Ellos plantean un nuevo pase a planta permanente, pero hay que ver el contexto general, la situación macroeconómica a nivel país que es complicada. En este tipo de épocas te sorprende el reclamo”.

Sobre los planes de emergencia, algo que también el Suoem puso en agenda debido a que muchos trabajadores están enmarcados bajo es figura y en algunos casos llevan mucho tiempo, Piscitello respondió: “Los planes de emergencia son una forma de contratación. No es algo ilegal, se aceptan y son válidos, no solo tiene San Francisco. Que aspiremos a que todos puedan tener su contrato es otra cosa, pero no hay ilegalidad en esto sino una modalidad válida”.

Pedido de disculpas

Este miércoles, debido al estado de asamblea general de los trabajadores, el servicio de transporte urbano de pasajeros se encuentra restringido, funcionando únicamente en los horarios de ingreso y salida escolar.

“Lamentablemente hay que pedir disculpas a los vecinos, pero nosotros no incumplimos nada, sino al contrario, se pagan sueldos como corresponde, pero el Suoem salió con otras cuestiones que van a hacer analizadas. Somos los primeros en querer destrabar el conflicto lo más rápido posible para que los servicios no se resientan y el vecino no tenga que padecerlo”, concluyó el secretario de Gobierno.