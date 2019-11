Agustín Blasi: "Tenemos que estar tranquilos y hacer lo que hicimos en Córdoba"

9 de Julio Olímpico de Freyre está a un paso de consagrarse en la Liga Cordobesa de Básquet. El equipo que conduce el sanfrancisqueño Eduardo "Mara" Blengini ganó los dos primeros juegos de la final ante Poeta Lugones en Córdoba y el próximo viernes, en Freyre, liquidará la serie con un triunfo.

Agustín Blasi, uno de los sanfrancisqueños en el plantel, contó que el objetivo era "traerse algo" de Córdoba para poder definir la serie en casa. Sin embargo, producto del buen trabajo realizado, el "patrio" se trajo los dos partidos y ahora está match point. "Estamos muy contentos, el hecho de ganar el viernes nos dio un gran envión anímico, sabíamos que no teníamos que relajarnos porque se nos podía complicar. "Mara" nos dijo que el domingo jugáramos como si la serie estuviera 0 a 0. Por suerte pudimos traernos los dos juegos, pero para nada está cerrado, ahora tenemos que jugar el viernes con la misma concentración de lo partidos anteriores para quedarnos con la serie", dijo el alero.

La final, un plus. En la primera final, Blasi aportó 18 puntos y 13 rebotes. En el segundo partido sumó 9 con 11 rebotes. En la temporada promedia 22 minutos de juego con 13,4 puntos por partido y 6,6 rebotes.

Tal como lo indicó Blasi, la serie aún no está cerrada. Los encuentros mostraron una gran paridad, es por eso que los triunfos en Córdoba fueron muy festejados. "El partido del viernes fue muy parejo, sobre todo en los primeros dos cuartos. En el tercero sacamos diferencia y nunca la perdimos, se nos acercaron, pero siempre al mantuvimos. El domingo no nos sacamos mas de 6 u 8 puntos, creo que faltando dos minutos pudimos conseguir una buena ventaja y después metimos los libres que nos quedaron para ganar el partido", explicó.

Un gran marco de público. "Había más de mil personas, había mucha gente y estaba muy lindo para jugar", señaló Blasi.

Un premio suculento La 23ª edición de la máxima competencia de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba pone en juego un ascenso al Torneo Federal, un premio económico de 150 mil pesos y la Copa Agencia Córdoba Deportes.

Un paso más

La tercera final será el viernes en Freyre, allí 9 de Julio tendrá la chance de hacer historia ante su gente ya que es la segunda vez que el "patrio" participa en la competencia -había quedado eliminado en semifinales en la edición anterior-. "Yo creo que tenemos que estar tranquilos y hacer lo que hicimos en Córdoba, no meternos presión. Si salimos presionados nos puede jugar una mala pasada y ellos lo pueden llegar a aprovechar", dijo Blasi.

"Llegamos a esta instancia por todo el trabajo que venimos haciendo los jugadores y el cuerpo técnico. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a la final", agregó el jugador.

En tanto, el jugador también explicó que no pesa el mote de candidato. "En la temporada sabíamos que nos ponían ese título, junto con Sampacho y Poeta Lugones. Nosotros lo tomamos con tranquilidad, sabíamos que teníamos ese mote pero que teníamos que ir paso a paso", sostuvo.

"Sabíamos que Poeta no había perdido ningún partido y se hacía fuerte de local. Fuimos sabiendo eso y sabiendo que teníamos que dejar todo para ganar", dijo Blasi.







"Hoy me siento cómodo y con un poco más de confianza"

"Llegué a 9 de Julio en Mazo y desde el primer momento me hicieron sentir uno más del grupo. "Mara" me dijo desde el primer momento que quería de mí y del equipo, y cómo jugaban. De a poco lo traté de incorporar y eso es lo que me llevó a ser titular hoy porque estaba en el banco. Si bien estoy jugando un poco más por la lesión de un compañero, yo me siento cómodo y con un poco mas de confianza", señaló Agustín.

Por otro lado, el alero con pasado en Libertad de Sunchales y Deportivo Norte en la Liga Argentina, explicó que no piensa en lo que viene y tiene su mente puesta en la final. "Tengo la cabeza puesta en el "9" y en que podamos tratar de ganar la serie en el Provincial y en el torneo local también para llegar lo mas lejos posible", precisó.