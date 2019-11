Se entregaron los certificados del primer Taller de Relato y Comentario Deportivo

Este lunes se entregaron los certificados del Taller de Relato y Comentario Deportivo que se desarrolló en el Teatrillo Municipal. Las clases estuvieron a cargo del relator José Mare que se mostró muy entusiasmado con esta nueva propuesta en al ciudad.

Este taller se dictó de manera gratuita y abierto para todos los interesados en la actividad. Durante el cursado se trabajaron conceptos básicos y la presencia de distintas figuras del deporte, árbitros y relatores que trasladaron sus experiencias a los cursantes.

También se desarrollaron las clases prácticas en la Liga Baby Fútbol y Liga Independiente.

Pasión por el relato

En el cierre del primer trimestre, Mare contó que fue su primera vez en este rol, buscando enseñar su profesión y transmitir su experiencia. "No lo había hecho nunca, me fui a preparar en 2018 a Córdoba, hice un curso para perfeccionar la parte teórica y práctica para ver si podía con esto ayudar o colaborar con los chicos de San Francisco o la zona que no tienen la posibilidad de viajar a Córdoba por un tema económico o laboral, uno no es eterno y hay que preparar a los chicos también", explicó.

"Hay muchos chicos que están esperando la posibilidad de trabajar en radio o en televisión entonces es importante prepararlos", dijo Mare.

"Yo estoy muy feliz por lo que he logrado, pero estoy se lo debo al grupo, tuve alumnos con un respeto enorme. Hoy se habla de que la juventud es irrespetuosa yo encontré a chicos con un respeto enorme, nos hemos respetado y hemos armado un gran grupo, estoy muy feliz", precisó el relator.

Otros tiempos

Mare forma parte de la "vieja escuela" de relatores y comentaristas, en ese marco explicó el hecho de enseñar en una nueva era. "Los chicos de hoy tiene muchas ventajas porque el nivel de comunicación es mas sencillo, mas simple, la tecnológica ha avanzado muchísimo, hoy tienen la oportunidad de tener cabinas hasta en las canchas de baby fútbol. Tienen muchas ventajas que si las saben aprovechar van a llegar muy lejos porque esas ventajas son abismales a cuando me tocó empezar a mi", indicó.







Segundo trimestre

A partir de septiembre se realizó la segunda parte como anexo y continuación de los conceptos ya dados. Hubo más horas de práctica en la Liga de baby y la Liga Independiente. Además, se realizaron visitas en trasnsmisiones en vivo de los partidos de Sportivo Belgrano.

"En la primera parte se les ha enseñado como trabajar con los equipos, estar esperando con expectativas las formaciones y eso se hace un poco mas lento de lo que pensaban. Manejar esa paciencia, saber esperar, la incertidumbre, el manejo del micrófono, trabajar con auriculares, trabajamos mucho en ese sentido. Yo disfruto mucho y me entusiasmé por el respeto y las ganas de los chicos", precisó.

Las claves

"Hacer la clase práctica con seriedad con respeto como lo hacen los chicos pero hay algo que no se puede transmitir que es la pasión. Es imposible hacerlo sin pasión, tiene muchísimas ganas y muchísima garra y se nota la pasión por lo que están haciendo", explicó el relator.

"Después hay técnicas que se pueden mejorar muchísimo como la respiración, cómo manejar el aire, yo siempre recomiendo consultar a un profesional en ese sentido para que puedan hacer ejercicios de calentamiento, de respiración antes de un transmisión, los movimientos de la cara, de la boca para que salga con mayor fluidez la voz, son cosas que las puede dar un profesional. Uno puede dar algunas indicaciones que yo recibí pero eso es mejor hacerlo con un profesional", indicó.