A los 58 años se recibió de maestra especial y demostró que nunca es tarde cuando hay ganas

A los 58 años, Felipa Lipari terminó el Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual de la Escuela Normal Superior "Dr. Nicolás Avellaneda" y se recibió. Festejó su egreso junto a su familia, amigos y compañeros que la acompañaron en el camino, donde no bajó los brazos y demostró que nunca es tarde para cumplir los sueños.

Su trayecto comenzó en 2016, cuando tenía 55 años. "Luego de que mis hijos comenzaran a encaminar sus vidas decidí hacer algo para mí y aprovechar ese tiempo que quedaba vacío, que durante tantos años ocupé en llevar y traerlos de la escuela, mantener una casa, el trabajo y demás tareas que involucran la de ser madre", explicó.

Anteriormente, Lipari había estudiado Acompañante Terapéutico en UTN San Francisco pero al comenzar a ejercerlo y estando en contacto con equipos interdisciplinarios, sus ganas de avanzar profesionalmente se incrementaron. Así, se propuso estudiar el Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual, un objetivo que, aseguró, había quedado pendiente en su juventud cuando vivía en Córdoba.

Compromiso con los derechos

Lipari reveló que la carrera le aportó una visión de la educación que se sustenta en la valorización de las diferencias individuales y en el desafío que significa procurar una educación de calidad para todas aquellas personas que por distintas razones no entran en el circuito de la educación básica o de nivel.

Así, afirmó: "En Educación Especial se estudia lo relacionado con diferentes patologías o problemáticas del desarrollo, y las posibilidades educativas que se les puede brindar a las personas con discapacidad". En ese marco aclaró que la Escuela Normal se enfoca en la discapacidad intelectual.

"Te prepara para comprometerte en la promoción y la defensa de los derechos; las leyes que amparan a las personas con discapacidad, en el respeto, la aceptación, la valoración de las diferencias y en la construcción de una sociedad abierta, justa, igualitaria y democrática, donde sea posible el desarrollo de todas las personas por igual. Se aprende a planificar intervenciones educativas en las distintas áreas de la educación de nivel, así como llevar adelante procesos de integración educativa", sumó.

Y comentó que esta carrera prepara para dar una respuesta a las personas con necesidades educativas especiales en cada uno de los trayectos de su vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta.

No fue fácil

La carrera, que tiene una duración de cuatro años, tiene un promedio de diez asignaturas por año. Lipari nunca se atrasó, por el contrario, pudo cumplimentar con ellas en tiempo y forma hasta que el 22 de noviembre pasado pudo recibirse.

"Al comienzo no me resultó nada fácil, ya que las asignaturas no eran tan sencillas de estudiar. Había perdido el ritmo de estudio. Pero con el correr del tiempo, el esfuerzo y la dedicación, se fueron tornando más amenas, más allá de que todas me gustaban. Más tarde fui haciendo las prácticas en diferentes centros de educación, formal, no formal, especial e integración, y me fui dando cuenta de que dentro del marco educativo lo referente a discapacidad, se hacía cada vez más fuerte en mi vocación", sostuvo.

A su vez, detalló: "Es en la práctica donde realmente se aprende una profesión y se valora la vocación personal de cada uno, y aquí se comienza desde primer año, culminando cuarto con una práctica en el ámbito de educación no formal, de un mes de duración, y la otra práctica en escuela formal de modalidad especial, con una duración de dos meses. Es en ese momento es donde se complica un poco por la exigencia con los horarios", aclaró.

Las clases fueron presenciales y se desarrollaron de lunes a viernes de 18 a 23. A ello se les sumaron las prácticas, que tuvieron lugar de 12.45 a 17. "Son meses de mucha tensión porque hay que preparar material para la práctica y cumplir con el resto de las asignaturas, tanto en horario como en contenido. Y si a esto le sumás el trabajo, la casa y la familia, llegás exhausta. Pero una vez que pasa ese tiempo te das cuenta de que valió la pena y de que lo volverías a hacer", reconoció.

A su vez, la flamante egresada le dedicó un párrafo al establecimiento educativo donde estudió: "El nivel de enseñanza en la escuela Normal es excelente. La mayoría de los profesores trabajan como maestro especial o son profesionales especializados en discapacidad. Esto les da un plus de calidad superior ya que enseñan desde sus propias experiencias con los estudiantes o pacientes con discapacidad, con tanta pasión, respeto, esmero y alegría que te vas formando casi sin darte cuenta el tiempo que pasa. La buena predisposición de las demás personas que forman parte de la institución, desde la preceptora hasta los directivos, construyen un ambiente ameno y de empatía, siempre dispuesto a ayudarte ante alguna dificultad".

Y agradeció a su grupo de compañeros por el apoyo y la contención en el camino de la formación. "Nos ayudamos mutuamente entrelazando la experiencia con la incorporación de nuevos métodos y tecnologías", apuntó.

"Estoy muy orgullosa"

Para Lipari, la tarea del docente especial es "muy gratificante". "Lo poco o lo mucho que puedan lograr los estudiantes es algo que uno siente también como propio. Se trata de poner empeño y sabiduría para ayudar a ellos a ser personas independientes. Los retos a los que personalmente me he enfrentado son el dejar de hacer cosas que me gustaban, ya que la carrera, como todas, implica un gran esfuerzo y dedicación demandante. Ha sido un gran reto poder organizar mis tiempos ya que desde que inicié la carrera me vi obligada a cambiar mis horarios de trabajo, los fines de semana dedicarlos a adelantar el material de estudio para la semana, dejar encuentros familiares de lado, sin embargo me da una profunda satisfacción haber llegado a la meta", dijo.

Y agregó: "Hoy estoy muy orgullosa de lo que logré, de poder echar la vista atrás y sentirme compensada con mi trabajo y mi dedicación. Me llena de satisfacción poder decir que amo esta profesión y que siempre va a formar parte de mí, allá donde el destino me lleve. La voluntad, el esfuerzo y la responsabilidad que le puse en cada paso es el legado que les dejo a mis hijos, a mi familia y a todas las personas que quieren comenzar a estudiar y no se animan por la edad. La juventud se lleva en el corazón, en las actitudes de cada día, en el coraje de seguir adelante aprendiendo día a día, más allá de lo que socialmente esté estipulado".

"Nunca es tarde para cumplir tus sueños, solo es cuestión de animarse a recorrer nuevos caminos, vivir el día a día con alegría dejando una huella en el corazón de cada persona que acompaña tu camino", concluyó.