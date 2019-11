En vivo: Chacarita vs. Quilmes por la Primera Nacional

Chacarita será local en la tarde de este martes frente a Quilmes por la decimocuarta fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en su estadio de San Martín y que será dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer.

El Funebrero empieza a despedir otro año para el olvido, pero lo quiere hacer con una sonrisa: ganar los seis puntos que quedan y alejarse de la zona del descenso. Todavía tiene chances de ingresar a Copa Argentina, pero son escasas.

En cuanto al equipo que perdió frente a Defensores de Belgrano, el Chaucha Bianco hará un solo cambio: Joaquín Ibáñez ingresará por Juan Cruz González. Además, Alan Ledesma conservará su titularidad, pese a que Alan Robledo ya cumplió su sanción.

Será su último juego en el año ante su gente en San Martín, ya que cierra el 2019 como visitante ante Atlético de Rafaela.

Alejarse del descenso

Quilmes necesita cortar la mala racha que lleva en el campeonato. El conjunto de zona sur debe ganar para sumar puntos para alejarse de la zona de descenso y seguir con chances de intentar clasificar a la Copa Argentina.

El Cervecero no levanta cabeza y hace ocho partidos que no puede ganar. La última victoria fue en la fecha cinco ante All Boys.

Quilmes viene de empatar 1-1 ante Riestra y para el encuentro ante Chaca, el entrenador Leonardo Lemos deberá realizar dos modificaciones obligadas con respecto al partido anterior.

El juvenil Tomás López ingresará, en la defensa, en lugar del capitán Alan Alegre, que posee una endorsis en el tobillo derecho, y el volante Juan Bautista Cejas entrará por Juan Martín Imbert, que fue expulsado ante el Blanquinegro.

Probables formaciones

Chacarita: Emanuel Trípodi; Brian Mieres, Ledesma, Salvador Sánchez, Gabriel Lazarte; Nicolás Da Campo, Luciano Perdomo, Ibáñez, Rodrigo Insúa; Ignacio Cacheiro y Lucas Cano.

Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, López, Abel Masuero y Federico Álvarez; Gabriel Ramírez, David Drocco, Alejandro Altuna y Cejas; Leandro González y Facundo Bruera.

Estadio: Chacarita.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.