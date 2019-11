Bibliotecas de la ciudad y región recibieron material

Este lunes, la legisladora provincial Graciela Brarda hizo entrega de una serie de ayudas en la Delegación Oficial del Gobierno de Córdoba en San Francisco. Entre ellas, hubo entrega de material y/o subsidios a instituciones, donación de libros a bibliotecas de San Francisco y la región y entrega de pases de discapacidad.







Atendiendo al poco tiempo que le resta como legisladora, Brarda se disculpó por no poder hacer las entregas de manera particular, pero manifestó: "Los tiempos nos urgen, yo ya me estoy yendo así que decidimos hacer una entrega general del Departamento, no solo de libros sino también de banderas, subsidios, pases de discapacidad elementos para escuelas, muchas cosas que hemos ido tramitando y que han estado llegando. Así que quisimos tratar de beneficiarlos lo más posible y tratar de que a cada uno le llegara lo que había solicitado".

Respecto a los libros, se entregaron entre 90 y 120 textos a cada biblioteca, incluidas bibliotecas escolares que este año se sumaron al programa surgido de la ley 10246 de "Estímulo a las ediciones literarias Cordobesas" que depende exclusivamente de la Legislatura. Se trata de libros variados en cuanto a géneros y autores.

"Son libros buenos y yo siempre hablo de que si bien todo esto tiene un valor pedagógico para las bibliotecas, también tiene un valor económico que muchas veces las bibliotecas están lejos de poder afrontar", expresó Brarda.

Y agregó: "Es un programa que me gusta mucho trabajar, me da mucha satisfacción, me gustaba más visitarlos en su lugar y ver cómo trabajan porque es admirable todo el trabajo que hacen voluntariamente en cada una de las localidades. Es incesante la lucha de ustedes y es una lucha por cultura y educación, así que los felicito a todos.

Recibieron libros la Biblioteca Popular y Pública José Hernández (Alicia), Club Social y Deportivo y Biblioteca Popular "Altos de Chipión" (Altos de Chipión), Biblioteca Popular Municipal "Almafuerte" (Arroyito), Martín Fierro (Balnearia), Biblioteca Popular D. F. Sarmiento (Devoto), Biblioteca Popular Marcela Rodríguez (La Francia), Centro Educativo Damas Patricias (La Francia), Asociación Biblioteca Popular Creciendo (La Paquita), Biblioteca Popular y Municipal Jorge Luis Borges (Las Varas), Biblioteca Popular Sarmiento (Las Varillas), Biblioteca Popular "Cultura y Progreso" (Morteros), Biblioteca Popular Mariano Moreno (San Francisco) y el Colegio Superior San Martín (San Francisco).

Recibieron, por su parte, libros y bandera, la Biblioteca Popular Haydee Robledo (Colonia Las Pichanas), José Ingenieros (Freyre), José Marcial Enrique Vaudagna (La Tordilla), Biblioteca Popular Porteña (Porteña) y Biblioteca Pedagógica San Francisco (San Francisco) y la Biblioteca Popular Municipal Quilcahusi (Tránsito).

Asimismo recibió elementos deportivos la Escuela Proa de Tránsito.

30 mil pesos para el Archivo Gráfico







En tanto, se hizo entrega al Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región de un subsidio de 30 mil pesos.

"La labor que están haciendo es fabulosa, siempre a su edificio le falta y ellos siguen luchando", felicitó Brarda. A su turno Arturo Bienedell, en nombre de la entidad beneficiada, sostuvo: "Hace poco inauguramos una ampliación y como toda institución siempre queda alguna deuda que saldar después de hacer la obra, así que agradecemos mucho el aporte que nos ayuda antes de fin de año".