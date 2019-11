Mazzola: "De atrás para adelante" y "partido a partido"

La "verde" perdió este domingo con Juventud Unida y sigue sin ganar en casa. Tras el triunfo en Salta necesitaba ratificar su levantada pero estuvo lejos de conseguirlo.

El entrenador, Carlos Mazzola, se mostró disconforme con el resultado y asumió que el equipo hizo poco para ganar. "La sensación es de bronca, creo que hicimos como para no perder el partido, no voy a decir que debíamos ganar, porque para eso tenes que convertir y no lo hicimos, pero no fueron muchas, pero si tuvimos situaciones de gol, justamente ellos nos hacen el gol del único modo en que nos llegaron, con la pelota parada, jugar de local, con un rival así y con un desarrollo del juego como se dio, mi sensaciones es de bronca, sin dudas" comenzó diciendo.

"De atrás para adelante" y "partido a partido"

Mazzola explicó que el equipo se solidifica a través del orden y se construye de atrás para adelante. "Lo fundamental acá es ser ordenado, por eso insisto mucho en eso, siendo ordenado uno tiene chances de lograr cosas", indicó.

"Habíamos logrado tener el cero en Salta, queríamos lo mismo acá, eso era sumamente importante, eso nos iba a dar seguridad y firmeza, lo demás lo podemos ir corrigiendo, los equipos se arman de atrás para adelante, con orden, con organización, por eso la bronca" sostuvo el DT.

Un cambio obligado."Gallardo pidió el cambio, se acalambró, sino no se entendería el cambio. Yo no quería hacer ese cambió, es lógico, pero el jugador lo pidió", afirmó Mazzola.

En cuanto a lo que viene el entrenador expresó: "Todos los partidos van a ser duros, hay que corregir el tema de la pelota parada, seguir teniendo seguridad defensiva y mejorar en la zona de definición. Tenemos que mejorar y avanzar. Vamos a analizar todo en la semana y vamos a ver el equipo, si podemos repetir el esquema o no, cada partido es una historia a parte".

Por último, el entrenador coincidió en que se dejaron escapar puntos importantes y señaló que de ahora en más será "partido a partido". "Va a ser así desde ahora y va a ser así en el segundo semestre. Todos se están sacando puntos con todos, es increíble. Hay que trabajar en los errores, no nos puede pasar esto...", concluyó.