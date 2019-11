Quedó en estado vegetativo tras un intento de robo y un milagro la devolvió a la vida

María Laura Ferreyra “era un desafío para la ciencia”, según opinaba un médico del Sanatorio Allende de Córdoba cuando la vio por primera vez. Un colega sostenía que la ciencia “no encontraba explicación para su recuperación”. Sin embargo, en un mes todo cambió: “Laurita, si no creías en Dios empezá a creer porque es un milagro suyo”, le dijo la médica que días atrás le dio el alta médica luego de que la sanfrancisqueña de 42 años estuviese en estado vegetativo unos días al caerse de la moto. Primero se creyó que fue a causa de un accidente, pero terminó siendo un intento de arrebato.

María Laura sufrió un grave traumatismo de cráneo, entre otras lesiones el pasado 25 de octubre, al caer de su moto durante el mediodía en la esquina de General Paz y Sáenz Peña. Las primeras informaciones hablaban de un choque con otra moto, cuyo conductor se dio a la fuga mientras la mujer quedó tirada inconsciente en el suelo. Tras ello fue derivada al Hospital Iturraspe, pero por la gravedad de la lesión la terminaron derivando al Allende.

Martín Delgado (35), su marido, no sale de su asombro con el alta de su mujer. Temió lo peor en base a los diagnósticos para nada alentadores: “Los primeros tres días fueron horribles, el diagnóstico era un estado irreversible, hablaban de estado vegetativo con muchas posibilidades de muerte y que solamente un milagro la podía salvar”, recordó en diálogo con El Periódico.

“Ella tenía un coagulo de sangre en el cerebro y fue operada el primer día, pero el cuerpo rechazó todas las medicaciones y se formó otro coagulo y hasta tuvo hipertensión cerebral. Los médicos empezaron a hablar de un milagro sin dar esperanzas”, contó.

Inclusive había una posibilidad de que done los órganos y a Martín le preguntaron qué iba a hacer: “Lo que respondí es que hay un Dios que es quien quita o da la vida, no era nadie yo para tomar esa decisión. Siempre me aferré a Dios. Tenemos tres hijos que el día de mañana me lo podían reprochar”.

El milagro

Luego de esos tres días durísimos para la familia de María Laura, donde –contó su pareja- no querían ir a verla para no recibir la “peor noticia”, comenzó el milagro.

“Hasta el lunes después del accidente tenía cero respuestas a los estímulos, pero el martes siguiente ya movía la mano izquierda, el miércoles le agregó la pierna izquierda y el jueves abrió los ojos. Desde ese lunes que se hablaba de un daño irreversible desde el otro día no dejó de tener avances. No tengo palabras para explicarlo. Ahora es lindo ver que te vea, diga ‘te amo’, que diga ‘qué bonitos a los chicos’, es muy gratificante”, manifestó.

Este lunes se cumplirá un mes de internación y lo que viene de ahora en adelante es la rehabilitación. “El jueves pasado le sacaron la traqueotomía y el viernes le empezaron a dar de comer por boca, tolera la comida, toma agua. Ya empezó a reproducir palabras.

Memoria neurológica no tiene, pero sí visual. No se acuerda los nombres, pero cuando vio a la bebé hoy (por este domingo) ella le hizo el sonido de teta y María Laura se levantó la bata y le dio de amamantar. Fue algo muy emocionante, prácticamente mi nena no la vio este mes. Ver la expresión de las dos al estar juntas, se abrazaban y besaban. Soy un iluminado de ver ese momento”, narró emocionado Martín.

En los próximos días, Ferreyra será derivada a un centro de rehabilitación en el barrio Arguello en Córdoba.

Ahora quieren justicia

La causa recayó en manos de la fiscal Leonor Failla. Desde la Justicia se habla de un choque entre dos motos, con un conductor que se dio a la fuga. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación policial se determinó que fue un intento de arrebato lo que produjo la caída y posterior lesión de la mujer.

“No fue un accidente, sí un intento de robo. No queríamos entrometernos en la causa para que avance. Una testigo creyó que era accidente porque no vio que le saquen nada. Pero luego a través de cámaras de seguridad se ve que un motociclista la sigue diez cuadras, se ve que busca el hueco para meterse y sacarle la cartera. En esa esquina hay domos y se ve que fue un intento de robo”, aseguró Delgado, quien se mostró conforme con el accionar policial, en especial del jefe de Investigaciones, Pablo Lencinas.

Por el hecho hay un joven de 23 años detenido, de apellido Carossio, quien contaba con pedido de detención. La Policía procedió aprehenderlo el viernes en calle Amadeo Belén Cabrera y Guatemala, mientras circulaba en una motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc. Tras ello se allanó un domicilio en calle Brigadier Bustos al 1800, donde residiría, arrojando resultado positivo ya que se le secuestraron prendas de vestir y al menos 11 carteras, con documentos de mujeres, relacionadas a tentativas de arrebato, entre otros hechos.

La orden de detención fue lanzada por otro fiscal, Oscar Gieco, quien investigaba a este joven por otros hechos y quien también habría sido el que intentó robarle a María Laura.

“Lo que más esperamos es que se haga Justicia, por los tres hijos que están esperando por ella y que sufren mucho este momento y la distancia”, afirmó Delgado.

Pollada para ayudar

Por otra parte, el grupo de madres de la Escuela Municipal de Danzas, donde asiste una de las hijas del matrimonio, prepara una pollada a beneficio de la familia para solventar gastos en la recuperación de Ferreyra. Será el próximo domingo 1º de diciembre en el Gran Asador. El costo de la tarjeta es de $ 360 y se pueden conseguir llamando o enviando un mensaje al teléfono (03564) 15677226 o personalmente en un comercio ubicado en Caseros 469.

La pareja tiene tres hijos, de 17, 13 y 2 años. Martín es quien se encuentra en la ciudad de Córdoba acompañando a su mujer: “Tengo dos padres de oro y se están haciendo cargo del negocio y los chicos. La bebé tiene dos años y medio, se levanta a la madrugada y pide teta, pregunta muchas veces por día por la madre”.