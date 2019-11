Miralo en vivo: Nueva Chicago vs. Agropecuario Argentino por la Primera Nacional

Nueva Chicago recibirá en la tarde de este sábado a Agropecuario Argentino por la decimocuarta fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en Mataderos y que será dirigido por el árbitro Gastón Suárez.

La victoria sobre Estudiantes, la primera en el torneo, había despertado ilusión por Mataderos. Sin embargo, Chicago no logró repetir en San Juan y se volvió con las manos vacías. En cuanto a resultados, claro, porque en la cancha jugó su mejor partido del semestre.

El Torito no tiene tiempo para lamentos y este sábado tendrá una prueba de fuego con un rival directo por el descenso. Para este juego, Rodolfo De Paoli sabe que no podrá contar con Facundo Mater -suspendido-. Si bien no confirmó quien lo reemplazará, una de las opciones podría ser el ingreso de César More, por lo que Nelle pasaría al mediocampo y Martínez a la zaga.

Otra opción podría ser Emiliano Trovento como doble cinco.

Rival directo

Un partido de seis puntos se diría para los equipos que pelean en el fondo de la tabla de posiciones. El Torito marcha último en la zona con 10 unidades y el Sojero tiene 13, con solamente Ferro separando en el medio de ellos.

El entrenador de Agro, Manuel Fernández, deberá realizar una variante obligada en la defensa por la expulsión de Federico Rosso dejándole su lugar a Nahuel Gómez. También, podría haber una variante en la ofensiva con el ingreso de Brian Blando por Mauro Albertengo.

Probables formaciones

Nueva Chicago: Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Daniel Díaz, Diego Martínez y More; Julián Cosi, Saúl Nelle, Gonzalo Miceli y Leonardo Baima; Valentín Viola y Mauricio Asenjo.

Agropecuario: Darío Sand; Gómez, Lucas Vesco, Ezequiel Parnisari, Agustín García Basso; Exequiel Narese, Jonathan Blanco, Alejo Montero, Mariano Miño; Martín Comachi y Blando.

Estadio: Chicago.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.