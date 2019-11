Abuso sexual en la escuela: para Alberione el docente “no debe estar en el centro de la escena”

El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, brindó este viernes una conferencia de prensa donde pidió quitar a los docentes "del centro de la escena" en situaciones en que éstos denuncian casos de abusos sexuales de los que toman conocimiento en los establecimientos escolares.

Alberione se reunió esta semana con inspectores zonales y docentes, entre otros actores de la sociedad, para coordinar la comunicación cuando aparezcan casos de este tipo.

"Se coordinó la manera de tomar la noticia de los hechos que puedan haber ido ocurriendo, salvaguardando a las instituciones y a los docentes para evitar cualquier tipo de problema como se han suscitado en algunos casos por haber trascendido nombres o circunstancias que deberían haberse mantenido en reserva hasta tanto la Justicia se hubiese expedido", dijo.

Alberione insistió en que el docente es uno de los canales con los que cuentan pero que solo son los responsables de transmitir la noticia. “No coloquemos al docente como responsable porque simplemente cumple la función de comunicar, tampoco tenemos que colocarlo en el centro de la escena porque es un testigo, en el mejor de los casos, referencial”, explicó.

Procedimiento

Respecto a cómo es el procedimiento acordado, el fiscal evitó dar detalles pero confirmó que se acordó con los inspectores un sistema de comunicación directa. “Eso ya lo hemos hablado con ellos y a través de las inspecciones van a hacérselo saber a todos los docentes para que se queden tranquilos de la reserva de la fuente”, comentó Alberione.

“Nosotros hemos aceitado la manera de comunicación entre el colegio y la Justicia. Sobre las formalidades, ya lo hablamos con los inspectores y no viene al caso. La comunicación de establecimientos educativos con la Justicia no tiene que ver con cuestiones que deban ser ventiladas públicamente”, afirmó.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Alberione evitó responder si se incrementaron las denuncias, pero dijo que ese no es el objetivo, sino que las denuncias que haya sean reales. “No queremos que aumenten, queremos que sea lo real y queremos que no haya daños colaterales porque esto es lo que dificulta el funcionamiento del sistema. Los docentes son simplemente personas que por su función tienen que cumplir requisitos de comunicación pero que no es más que eso. Que quede claro que no es responsabilidad del docente ningún tema de abuso sexual ni hay por qué ponerlo en el centro de la escena”, concluyó.