Sportivo Belgrano y una fecha para "sacarle el jugo"

Sportivo Belgrano logró el pasado domingo alejarse del fondo de la tabla tras conseguir un importante triunfo en Salta ante Central Norte. La "verde" ahora quedó a tres puntos de la zona de clasificación y a cinco de la zona de descenso. También quedó bien parado de cara al objetivo de clasificar a la fase preliminar de Copa Argentina (clasifican los mejores 13).

El próximo compromiso será en condición de local ante Juventud Unida de Gualeguaychú que quedó penúltimo en la tabla. La "verde" tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con la victoria en su casa y prenderse en la lucha por meterse en los puestos de clasificación (aunque aún falta mucho para que se definan estos lugares).

Todo indica que la zona será reñida hasta el final, pero este domingo Sportivo puede aprovechar para seguir acercándose porque en los encuentros de la fecha los rivales "directos" de la "verde" pueden perder puntos.

Mirá cómo se juega la 13ª fecha:

ZONA NORTE

DOM | 17 hs Gimnasia (ER) vs Ctral. Norte

Árbitro: Guillermo González

DOM |17.30 hs Douglas Haig vs Def. Pronunciamiento

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

DOM | 18 hs Crucero del Norte vs San Martín (Formosa)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

DOM | 18.30 hs Unión (Sunchales) vs Sarmiento

Árbitro: José Sandoval

DOM | 19.30 hs Chaco For Ever vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Jorge Sosa

DOM | 19.30 hs Sportivo Belgrano vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 20 hs Boca Unidos vs Atl. Güemes

Árbitro: Nahuel Viñas

LIBRE: Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

ZONA SUR

DOM | 17 hs Sansinena vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Julio Luciano

DOM | 17 hs Camioneros vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 17 hs Circ. Deportivo vs Sp. Peñarol (San Juan)

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 17 hs Sol de Mayo vs Olimpo

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM |20 hs Sp. Desamparados vs Dep. Madryn

Árbitro: Luis Lobo Medina

DOM | 20.30 hs Juv. Unida (San Luis) vs Sp. Estudiantes

Árbitro: Fernando Marcos

LUN | 20.30 hs Villa Mitre vs Cipolletti

Árbitro: Jonathan Correa

LIBRE: Dep. Maipú

ZONA NORTE

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 19 11 5 4 2 14 11 +3 2 Chaco For Ever 18 11 5 3 3 17 9 +8 3 Sp. Las Parejas 18 11 4 6 1 11 5 +6 4 Boca Unidos 18 11 5 3 3 16 18 -2 5 Sarmiento (R) 17 11 4 5 2 14 10 +4 6 Central Norte (S) 16 11 4 4 3 16 12 +4 7 Douglas Haig 15 11 4 3 4 9 14 -5 8 Union (S) 14 11 3 5 3 13 10 +3 9 Defensores (P) 14 11 3 5 3 11 12 -1 10 Crucero (M) 14 11 3 5 3 9 10 -1 11 Sp. Belgrano (SF) 13 11 3 4 4 13 14 -1 12 Defensores (VR) 13 12 3 4 5 8 9 -1 13 San Martin (F) 12 11 3 3 5 11 16 -5 14 Juv. Unida (G) 9 11 1 6 4 9 12 -3 15 Gimnasia (CdU) 8 11 2 2 7 8 17 -9

ZONA SUR

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 24 12 7 3 2 15 9 +6 2 Huracan (LH) 23 11 7 2 2 11 6 +5 3 Cipolletti 18 12 4 6 2 15 13 +2 4 Ferro (GP) 17 11 4 5 2 9 7 +2 5 Sansinena (GC) 17 12 5 2 5 9 9 0 6 Sp. Peñarol (SJ) 16 11 4 4 3 13 8 +5 7 Dep. Madryn 15 10 4 3 3 9 3 +6 8 Estudiantes (SL) 15 11 4 3 4 11 11 0 9 Villa Mitre (BB) 14 10 3 5 2 7 5 +2 10 Camioneros 12 11 2 6 3 7 8 -1 11 Desamparados 11 11 2 5 4 5 9 -4 12 Sol de Mayo (V) 11 11 3 2 6 13 18 -5 13 Olimpo 9 11 2 3 6 7 12 -5 14 Juv. Unida (SL) 9 11 1 6 4 6 13 -7 15 Circulo Dep. (O) 7 11 0 7 4 8 14 -6

-