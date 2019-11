Destacada participación de Patricio Gospietro en Termas de Río Hondo

El pasado fin de semana, en el Centro Cultural General San Martín de las Termas de Río Hondo, se disputaron las Finales de los Campeonatos Argentinos Amateur 2019, organizados por el Club de Ajedrez Caballo Blanco de las Termas, Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.

En este gran festival ajedrecístico participaron más de 200 jugadores de 21 provincias argentinas, entre los cuales se destacó el sanfrancisqueño Patricio Grospietro como representante del Club de Ajedrez de San Francisco (CASF) y de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC), .

El joven jugador de San Francisco, preclasificado 56° en la categoría sub 2000, logró 3 victorias, 4 empates y 1 derrota, obteniendo 5 puntos sobre 8 posibles y consiguiendo ubicarse en un destacado 15°. El desempeño en el torneo le permitió subir 108 puntos de ELO, siendo el jugador que más puntaje logró subir en el torneo, llegando a su mejor puntaje histórico (1860).







También hubo destacadas actuaciones de los jugadores de la región. En la categoría sub 1700 José Galliano (Laspiur) obtuvo un 6° puesto, Sergio Carranza (Las Varillas) 15° y Pedro Galliano (Laspuir) 38°.

El torneo, que contó con la participación del Campeón Panamericano sub 2300, Román Herrmann, consagró campeón argentino en la categoría sub 2300 al CM Mauricio Suarez, en la sub 2000 Cesar Durán, en la sub 1700 Maximo Lathasen y en la sub 1400 a Jorge Gasparetto.