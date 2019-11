En vivo: Barracas Central vs. Ferro por la B Nacional

En un duelo entre dos equipos de la zona baja de las posiciones, Barracas Central se medirá en la tarde de este martes con Ferro Carril Oeste por la decimotercera fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Claudio Tapia y que será dirigido por el árbitro Gastón Suárez.

Barracas Central sabe que tiene que seguir sumando si no quiere tener problemas con el descenso en esta temporada. El equipo está a dos puntos de la zona roja y enfrentará a Ferro en condición de local en un duelo de necesitados, dado que el elenco de Caballito está un puesto por debajo y tiene un punto menos.

Para este compromiso, el entrenador Cristian Aldirico no podrá contar con Fernando Valenzuela, dado su convocatoria al Sub 23, y su lugar en el once inicial será ocupado por Iván Tapia.

Se juega mucho

Tras las derrotas con San Martín de San Juan y Agropecuario, Ferro quedó a un solo punto de la zona de descenso. El margen de error se achica y en Caballito saben que deben volver a la victoria cuanto antes para alejarse de la zona roja.

Jorge Cordon realizará tres variantes en el once inicial, una por cada línea. En la defensa Gustavo Canto entrará por Matías Mariatti, mientras que en el mediocampo Nicolás Gómez ingresará por Nahuel Maidana. Arriba Cristian Bordacahar, recuperado de su lesión, irá por Bruno Barranco.

Ferro ocupa la penúltima posición de la tabla con 11 puntos y le lleva apenas uno de ventaja a Chicago, que está en zona de descenso. Al Verde le quedan sólo tres partidos para terminar el 2019 y buscará sacar la mayor cantidad de puntos posibles para salir del fondo.

Por otra parte, también está en juego la clasificación a la Copa Argentina 2020, a la cual accederán los primeros siete equipos de cada zona terminada la fecha 15 de la Primera Nacional. Hasta el momento, al Verdolaga lo separan cinco puntos de los puestos de clasificación.

Probables formaciones

Barracas Central: Elías Gómez; Maximiliano Rodríguez, Enzo Ortíz, Gastón Bojanich, Leonel Bontempo; Ramiro López, Fernando González, Lucas Colitto; Franco Niell, Rodrigo Pacheco e Iván Tapia.

Ferro: Andrés Bailo; Hernán Grana, Sebastián Olivárez, Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; Renzo Tesuri, Fernando Miranda, Lautaro Torres, Nicolás Gómez; Cristian Bordacahar y Rubén Tarasco.

Hora: 17.

Estadio: Barracas.

Con información de Solo Ascenso.