Video: En brutal asalto, le marcaron la zapatilla en la cara a golpes en Córdoba

Un brutal arrebato sufrió este domingo una vecina de barrio Empalme, de la ciudad de Córdoba, en momentos en que aguardaba el colectivo en la parada.

El episodio se registró a las 14,30 en la intersección de Chamical y Serrezuela, informa el sitio Cadena 3.

Norma Moreno, de 60 años, fue abordada por un delincuente que para robarle una mochila, la atacó salvajemente a patadas y la arrastró por el suelo.

La víctima sufrió fracturas de tabique y en una falange de un dedo de la mano.

Norma, en diálogo con Cadena 3, aseguró que el malviviente le dejó marcada la suela de su zapatilla en el rostro.

"Me lo tomo así porque esto no me va a impedir seguir haciendo mi vida. A mis cosas no se las voy a dar a nadie", aseguró.

En la mañana de este lunes, vecinos del barrio se reunieron para reclamar mayor seguridad en la zona.

El dramático hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad que posee un kiosco, ubicado a metros de la parada de colectivos. (Fuente: Cadena 3 / Video: El Doce TV)