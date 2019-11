Evo Morales: "Por la democracia, retiro mi candidatura, pero debería terminar mi mandato"

"No sé por qué están asustados con Evo", declaró Morales en la Ciudad de México, a la televisora catarí Al Jazeera. En esa entrevista por primera vez se mostró dispuesto a retirar su candidatura presidencial.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó hoy, por primera vez, que está dispuesto a retirar su candidatura a la jefatura del Estado y reclamó que le permitan continuar el mandato que se interrumpió con su renuncia hace ocho días.

"No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe; está bien, todo por la vida, por la democracia; retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?", dijo Morales en la Ciudad de México, en una entrevista con la televisora catarí Al Jazeera.

Apenas 24 horas antes, en una entrevista con la BBC británica, el ex mandatario había dicho: "Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo; ¿por qué tienen miedo a Evo?", según reprodujo el diario paceño Página Siete.

Morales está asilado en la Ciudad de México desde el martes pasado, dos días después de que renunciara a la Presidencia ante la falta de apoyo de numerosas organizaciones afines y de las Fuerzas Armadas.

La crisis se originó en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales se postuló para un cuarto mandato consecutivo gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, pese a que la Constitución lo prohíbe y la mayoría de los bolivianos rechazó esa posibilidad en un referendo.

La autoridad electoral proclamó el triunfo de Morales en primera vuelta, pero la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) comprobó irregularidades en el escrutinio, por lo que Morales propuso repetir los comicios y luego dimitió.

Morales tenía mandato hasta el 22 de enero próximo.