Miralo en vivo: Sportivo Las Parejas vs. Boca Unidos por el Federal A

Sportivo Las Parejas recibirá en la noche de este lunes a Boca Unidos de Corrientes en el cierre de la 12° fecha del Torneo Federal A 2019, en un partido que comenzará a las 20:30 y será dirigido por Guillermo González (Resistencia). Miralo en vivo online en esta página a través de Youtube con transmisión de La Gloria o Devoto.

En su última presentación fuera de casa, el Lobo igualó 1 a 1 ante Douglas Haig. Más allá de no haber podido sostener la ventaja, la secuela más importante de ese duelo tuvo que ver con las expulsiones de Lucas Abascia y Javier Fernández, que obligan al técnico Leonardo Fernández a meter mano entre los titulares.

Por la recuperación

La visita, luego de lo que fue el empate como local ante San Martín de Formosa, irá en busca de la recuperación y los tres puntos en una parada brava como visitante.

El equipo de Daniel Teglia, que es uno de los animadores que tiene el campeonato, visitará a un conjunto que durante la semana tuvo la gran alegría de coronarse campeón de la Copa Santa Fe.

La derrota de Chaco For Ever en Formosa, el empate de Sarmiento frente a Crucero del Norte como local, le brindan un panorama auspicioso a la escuadra correntina: en caso de ganar, llegará a 20 puntos y volverá ser el único puntero de la zona. No obstante, un punto le permitirá igualar la línea de Güemes de Santiago del Estero, su próximo rival, que venció a Douglas Haig y lidera momentáneamente con 19 unidades.

Probables formaciones

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Federico Vera, Maximiliano Pollachi, Emiliano Capella y Luciano Lapetina; Federico Pizzichini, Julián Acosta y Fabrizio Palma; Iván Ortigoza, Daniel Salvatierra y Guillermo Villalba.

Boca Unidos: José Aquino; Brian Lluy, Ariel Morales, Fernando Allocco, Leonardo Baroni; Sánchez Paredes, Martín Ojeda; Antonio Medina, Gabriel Morales, Rodrigo Migone; Cristian Núñez.

Cancha: Sportivo Las Parejas.

Con información de Solo Ascenso / República Aurirroja.