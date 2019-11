Juan Pablo Francia: "Estos tres puntos van a ser importantes si ganamos de local"

Juan Pablo Francia se mostró muy conforme tras la victoria de Sportivo Belgrano ante Central Norte y redobló la apuesta. "Van a ser importantes estos tres puntos si ganamos de local", dijo el "diez". "Estoy contento, la verdad que vinimos a llevarnos algo positivo y lo logramos, sería bueno confirmarlo con un triunfo de local para mantenernos en el pelotón de la pelea", sostuvo.

En cuanto a su posición en el campo, Francia aseguró que no cambió demasiado, pero sí cambió la disposición de sus compañeros. "Me sentí cómodo, después hicimos otro parado, con 4-4-1-1, que también lo había hecho en otras oportunidades. Sirvió para llevarnos los tres puntos que veníamos buscando de visitante y de local", expresó.

"Este triunfo era importante para lo grupal, para la confianza, para verse mejor en la tabla, pero van a ser más importantes si ganamos de local", dijo Francia.

Los pibes

Francia destacó también el trabajo de lo juveniles como Barbero, Martina o Aguirre. "Por ahí yo que los veo entrenar, hace tiempo que los conozco y no me sorprende para nada este nivel, para el que no lo ve en los entrenamientos sí es una sorpresa. Están preparados desde hace un tiempo ya, era obvio que tenían que esperar la oportundiad y aprovecharla, creo que lo hicieron muy bien", explicó.

Por último, el capitán del equipo afirmó que la zona está muy pareja y se lamentó por los puntos que dejaron escapar en los últimos partidos de local. "Creo que mirando nuestros partidos ningún equipo nos pasó por arriba y nos vemos en la parte baja de la tabla, no supimos cerrar algunos partidos que nos hubiensen dado un poco de aire en la tabla de posiciones pero vamos a trabajar en eso, sabemos que se nos era difícil mantener la ventaja, hoy se logró y vamos por el buen camino", cerró el "diez".