En vivo: Olimpo Bahía Blanca vs. Sansinena por el Federal A

Olimpo de Bahía Blanca recibirá en la tarde de este domingo a Sansinena de General Cerri por la 12° fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Carminatti y que será dirigido por el árbitro Sergio Testa. Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo, con transmisión vía Facebook de Noticias de Olimpo.

El juego también se podrá ver en vivo online en este link de Noticias de Olimpo /Aurinegro Streaming.

El equipo de Pedro Dechat viene de perder por 3-1 frente a Huracán de Las Heras. En su mala racha acumula cuatro derrotas al hilo, por lo tanto, necesita un triunfo como el agua no solo para no perder terreno, sino para obtener un cambio en lo mental.

Para este compromiso, el entrenador del local no podrá contar con Jiménez por lesión y en su lugar podría actuar el colombiano Luis Vergara, quien no estuvo concentrado en muchas ocasiones en el ciclo de Sergio Lippi. Caso contrario, Said Llambay también podría ocupar el lugar de Jiménez.

El resto, serían los mismos jugadores que cayeron en Mendoza.

Con este panorama, la probable de Olimpo sería:

Recuperar terreno

Los conducidos por Marco González vienen de imponerse por la mínima diferencia ante Deportivo Madryn y de meterse en zona de clasificación. Para no perder terreno, buscarán imponerse ante un rival que suma cuatro derrotas al hilo en el campeonato.

Para esta presentación, el DT de la visita realizará una sola modificacion en la formación y será el ingreso de Emanuel Tamalet en lugar de Antú Hernández.

Probables formaciones

Olimpo (Bahía Blanca): Guido Villar; Leandro Lacunza, Iván Furios, Martín Ferreyra, Vergara o Llambay; Nicolás López Macri, Franco Lefinir, Nahuel Salazar, David Vega; Fabricio Lenci y Axel Rodríguez.

Sansinena: Nicolás Báez; Jonatan Hereñú, Rodrigo Herrera, Gastón Osinaga, Hernán Sosa; Fernando Lareu, Brian Toro, Tamalet, Diego Ramírez; Enzo Fernández y Lucio Culler.

Estadio: Olimpo.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.