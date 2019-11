En vivo: All Boys vs. Villa Dálmine por la Primera Nacional

All Boys recibirá en la tarde de este sábado a Villa Dálmine por la decimotercera fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Islas Malvinas y que será dirigido por el árbitro Bruno Bocca.

El partido también se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión en directo de TyC Sports Play o además por radio en la web del medio partidario All Boys TV.

All Boys no la está pasando bien en la Zona B: el equipo no consigue armarse, no logra victorias y la confianza se va perdiendo poco a poco. La derrota con Almagro de la última semana significó no sólo el fin de la racha de encuentros invictos (fueron 6) sino que también lo dejó último en la tabla de posiciones, ya que el Tricolor lo superó. Es por eso que esta semana el Albo quedó en zona de descenso.

Con la obligación de salir del fondo, y a sabiendas de que no depende de sí mismo, buscará el triunfo que tan esquivo le viene siendo en lo que va del torneo.

Para este encuentro, Pepe Romero recuperó a Facundo Parra, quien quedó marginado de la derrota con Almagro por una molestia física, y volverá al once inicial por Lucas Agüero. Además, regresaría tras sus lesiones Adrián Martínez, por Agustín Suárez, y Facundo González, por Facundo Callejo. También iría de arranque Alan Espeche por Daniel Ibáñez.

De este modo, el once inicial del Albo sería: Joaquín Pucheta; Adrían Martinez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo; Alan Espeche Darío Stefanatto, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis; Facundo Gonzalez y Facundo Parra.

Va con cambios

El equipo de Lucas Bovaglio rescató cinco puntos de los últimos nueve y se ilusiona con una nueva alegría que le permita escalar varias posiciones en la tabla.

Para este encuentro el técnico del Viola hará tres modificaciones en el equipo: Juan Alvacete por Gastón Martínez (expulsado), Marcos Arturia en lugar de Álvaro Veliez (táctico) y Nicolás Del Priore en reemplazo de Facundo Affranchino, lesionado.

Probables formaciones

All Boys: Joaquín Pucheta; Adrían Martinez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo; Alan Espeche Darío Stefanatto, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis; Facundo Gonzalez y Facundo Parra.

All Boys: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Alvacete, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Brian Orosco, Lucas Cuevas; Germán Lesman y Arturia.

Hora: 17.

Estadio: All Boys

Con información de Solo Ascenso.