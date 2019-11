9 de Julio golpeó en momentos claves y se quedó con el título

9 de Julio de Morteros hizo honor a su historia y se quedó con el título máximo de Liga Regional de Fútbol. El equipo de Cambursano venció este viernes por 2 a 0 a Sportivo Belgrano en el estadio "Oscar C. Boero" y consiguió el 19° título de su historia.

El "Celeste" tuvo la iniciativa desde el arranque y golpeó en momentos claves del partido. Sportivo no pudo imponer su ritmo y no fue hasta después del gol de Juan Pablo Quiroga, que abrió el marcador a las 19 minutos de juego, que logró adelantarse en el campo y generar alguna situación de peligro.

9 de Julio controló los tiempos del partido ante un Sportivo que fue para adelante, aunque con pocas ideas y poca puntería. En la segunda parte, nuevamente Quiroga a los 7 minutos marcó el segundo para los de Morteros. La "verde" tuvo la actitud necesaria para ir por el descuento, pero se desvaneció en los últimos metros.

A Sportivo se le volvió a negar el título, esta vez ante un equipo que lo superó en plano psicológico y supo cómo aprovechar las situaciones del partido. Los "pibes" de la "verde" lo intentaron hasta el final, dejaron todo e hicieron lo que pudieron pero no les alcanzó.

De esta manera, el global quedó 3 -1 a favor de 9 de Julio que se consagró campeón y también consiguió el cupo al Torneo Regional Amateur 2020.

Será en la cuarta. En los últimos cinco años, Sportivo perdió tres finales: 2015 vs. 9 de Julio de Freyre; 2018 vs. SS Devoto y 2019 vs. 9 de Julio de Morteros.