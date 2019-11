Nació un perrito con una cola en la frente y se volvió viral

Podría ser tan solo otra historia más de rescate animal: un pequeño cachorro abandonado en un descampado es descubierto en una madrugada fría y llevado a un refugio por un grupo de voluntarios.

Sin embargo, la de Narwhal, también apodado el "pequeño unicornio mágico y peludo" tiene un condimento extra, porque este perrito nació con una cola que nace justo entre sus ojos.

Narwhal -bautizado en honor a una rara ballena ártica que tiene un largo colmillo sobresaliente en su rostro- fue encontrado el sábado junto a otro perro mayor mezcla de Dachshund ("salchicha") que podría ser su padre.

"Parece completamente saludable, más allá de algunos gusanos habituales en los cachorros para los que ya recibió medicamentos", detalló en su cuenta de Facebook Mac's Mission de Missouri, Estados Unidos, el refugio especializado en perros discapacitados donde Narwhal vive desde el último sábado.

El pequeño, que también se está recuperando de un principio de congelación en una de sus patitas, fue sometido además a un estudio de rayos X que determinó que la cola no está conectada a nada, no le causa dolor y, por lo tanto, no es necesario operarla. "No lo molesta para nada y nunca se cansa, como cualquier cachorro normal", dijeron en el refugio.

Gracias a este defecto de nacimiento, Narwhal se ha convertido en un fenómeno viral y Mac's Mission se ha visto sobrepasado por solicitudes para adoptar a este unicornio canino. Un portavoz de la entidad le informó a la CNN que ya han sido contactados por más de 50 interesados, pero señalaron que todavía están monitoreando su salud y quieren descartar que su cola extra no sea un problema a futuro.

