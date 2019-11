"Emociona el hecho de poder terminar la grieta", dijo Tinelli tras su encuentro con Fernández

El conductor televisivo Marcelo Tinelli se manifestó emocionado luego de participar de la primera reunión del Consejo contra el Hambre impulsado por el presidente electo Alberto Fernández.

Tinelli fue uno de los convocados por el presidente electo para avanzar una política estatal contra el hambre. En este sentido, agregó que también emociona "el poder escuchar con tanta emoción a Estela de Carloto, a Adolfo Pérez Esquivel, a las organizaciones sociales, que tanto han hecho para evitar una explosión en el país, a los sindicatos, a dirigentes comprometidos, a empresarios, a los dirigentes del campo, a la Iglesia Católica, a los evangelistas".

"Nosotros hoy nos llevamos toda la carpeta con las bases de lo que va a ser el plan que quiere implementar Ánibal Fernández y Daniel Arroyo a partir del 10 de diciembre", contó y dijo que "ojalá podamos colaborar, en el caso nuestro, desde el Observatorio de la Pobreza para ir siguiendo y midiendo cómo se va mejorando".

Ante la pregunta de la prensa de cuáles eran los principales lineamientos, Tinelli indicó que "fundamentalmente es terminar con el hambre en la Argentina". "Esto que fue un slogan en su momento de "Pobreza Cero" o de "hambre Cero", bueno ojalá que lo podamos lograr".

En esta línea, sostuvo que le "inspira muchísima confianza, pero me inspira confianza no solamente que sea una política del Gobierno, me inspira confianza que sea una política de Estado a los próximos 50 años de la Argentina".

Además, aseguró que "siempre desde un primer momento fue colaborar ad honorem en lo que se pueda, desde un referente o una persona conocida en la sociedad civil, yo tengo un compromiso social desde hace muchísimos años".

El encuentro

Al arribar a las oficinas ubicadas sobre la calle Encarnación Ezcurra, aseguró: “Ver a tanta gente importante acá, como Estela de Carlotto, organizaciones sociales y empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina y va a venir un país mejor”.

Del primer encuentro del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, coordinado por el diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo, participaron, además de los mencionados, el titular de Cáritas, Carlos Tissera, el cosecretario de la CGT Héctor Daer; el referente del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia; la titular de Ctera, Sonia Alesso; y de Suteba, Rodolfo Baradel, la chef Narda Lepes y la empresaria de la moda María Cher, entre otros.