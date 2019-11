Buscan adoptantes para animales que vivían hacinados en una casa

La Fundación Bio Animalis solicita ayuda a la comunidad para conseguir hogares de tránsito o definitivos para al menos ocho perros que fueron rescatados días atrás de una vivienda de San Francisco donodeconvivían en estado de hacinamiento. A esto se le llama "Síndrome de Noe", ya que sus dueños acumulan una gran cantidad de animales en un espacio reducido y sin los cuidados mínimos.

Desde la entidad animalista señalaron que se harán cargo de la asistencia veterinaria que puedan necesitar y que serán entregados esterilizados, desparasitados y bañados, es decir, en perfectas condiciones sanitarias.

Uno de los perros rescatados ya fue adoptado por una familia, pero aún quedan los restantes y necesitan un lugar de manera urgente.

La intervención de Bio Animalis no solo se enfocó en ayudar a los animales sino también a la familia que los tenía y presentaba este síndrome. "No proceder así sería no romper nunca el círculo que produce esta patología. Ya que si se sacaran todos los animales de una sola vez, se corre el riesgo de que el acumulador vuelva a iniciar el proceso agregando mas sufrimiento para todos", explicaron.

Quienes quieran ayudar deben comunicarse por mensaje a la página de Facebook de Bio Animalis.

Trastorno

El trastorno por acumulación de animales, conocido popularmente como Síndrome de Noé, es un desorden psiquiátrico que consiste en acumular un gran número de animales compañeros en casa sin proporcionarles los mínimos cuidados. Es un problema que tiene consecuencias graves tanto para los propios perros y gatos (con frecuencia mal alimentados y mal socializados, enfermos...) como para las comunidades y los propios afectados.