"Que sea una linda experiencia"

Este viernes, las chicas de las selección u13 de la Asociación de Básquet de San Francisco partieron rumbo a Río Tercero para disputar la fase clasificatoria del Provincial de Selecciones. El equipo, compuesto por jugadoras de Tiro y Gimnasia y San Isidro, estará a cargo de Julieta Novaretto y Gustavo Quinteros que contaron detalles de lo que será la primera experiencia para las más chicas del básquet local.

"Son nueve chicas de Tiro y tres de San Isidro, la mayoría trabajan juntas durante el año, eso le da un plus al trabajo, tienen mucha continuidad pero también hay muchas nenas que son nuevas. En nuestro club -Tiro y Gimnasia- arrancaron varias este año y será al primera competencia que tiene. El objetivo es que sea una buena experiencia para las chicas, que puedan darle continuidad a la disciplina y que sea lo más comptetitivo posible", contó Novaretto.

No solo será la primera experiencia a nivel provincial para la sanfrancisqueñas, para el resto de los equipos también lo será aunque algunas asociaciones llegan con mayor rodaje porque sus competencias femeninas son más fuertes. "No concemos como están las otras asociaciones porque no tenemos referencias de juego pero tenemos pautas muy claras que es hacer las cosas simples y bajar la cantidad de erroes para que nos de fluidez en el juego", agregó la entrenadora.

Un grupo unido

"El grupo se ha amalgamado muy bien, son chicas de dos clubes distintos, pero siempre han trabajado de forma conjunta, se entienden bien y se llevan muy bien entre ellas. Eso es muy lindo para ellas y para nosotros que las entrenamos, porque a la hora de ponerse de acuerdo y trabajar ellas lo hablan todo y eso facilita el trabajo nuestro y obviamente influye en el resultado", explicó Quinteros.

El equipo: Lucía Ballari, Brunela Boglione, Milagros Brochero, Bianca Corinaldessi, Giuseppina De Simone, María Jesús Gaggi, Nicole Mónaco, Kiara Quattroccolo, Rocío Quinteros, Lucía Ramírez, Trinidad Rojas y Martina Valdez. DT: Julieta Novaretto. AT: Gustavo Quinteros

"Una experiencia de vida"

En cuanto a los objetivos los entrenadores coincidieron en que principalmente buscará que las chicas puedan aplicar su juego, soltarse y sumar una experiencia enriquecedora para su desarrollo en el deporte. "En la preparación trabajamos en reforzar fundamentos básicos que hacen a la efectividad y a la calidad de juego, ser efectivas en los pases y definiciones, no distraerse en defensa y reforzar nuestras habilidades que son los rebotes. Se trata también de una experiencia de vida, de compañerismo, de seguir profundizanado la práctica de este deporte que tanto amamos", explicaron los profesores a cargo.

"Como no hay competencia recurrimos y agradecemos al club Alumni porque disputamos algunos entrenamientos previos con el equipo masculino para que las chicas sientan el roce, que manejen los tiempos de juego, algo que no estan acostumbras por ejemplo a jugar con reloj. Intentamos darle la experiecia más real posible", contaron.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo porque la evolución que han tenido desde marzo a noviembre fue grandísima. Adquirienron conceptos básicos fundamentales que son bien ejecutados tecnica y tácticamente y estamos muy contentos", concluyeron.

El fixture

El torneo arranca este viernes en cancha de Atlético Río Tercero. Los ganadores de cada zona avanzarán al cuadrangular final, a disputarse los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, y en el cual ya tienen su lugar asegurado las selecciones de Río Cuarto y Villa María, que ocuparon las dos primeras posiciones de la temporada 2018.

Programación:



VIERNES 15

Hora | Partido

19:30 | Oliva vs. Punilla

21:30 | Acto de apertura

22:00 | Río Tercero vs. San Francisco

SÁBADO 16

Hora | Partido

18:00 | Ganador Partido 1 vs. Perdedor Partido 2

20:00 | Ganador Partido 2 vs. Perdedor Partido 1

Nota: el orden de estos partidos podría invertirse, ya que el equipo local jugará siempre en el segundo turno.

DOMINGO 17

Hora | Partido

15:00 | Perdedor Partido 1 vs. Perdedor Partido 2

17:00 | Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2

Nota: el orden de estos partidos podría invertirse si el equipo local perdió en la primera jornada pero aún tiene chances de ganar el cuadrangular.