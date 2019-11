Miralo en vivo: Gimnasia de Jujuy vs. Almagro por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá en la noche de este viernes a Almagro por la decimotercera fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 21:30 en el estadio 23 de Agosto y que será dirigido por el árbitro Yael Falcón.

Los dirigidos por Marcelo Herrera, el pasado fin de semana, estuvieron cerca de sumar frente a San Martín de Tucumán, pero el Santo logró pegar en el último cuarto de hora y se quedó con los tres puntos. Con el objetivo de mantener la línea de juego y volver a ganar, los jujeños se presentarán ante su público.

Con respecto al último desafío, Popeye Herrera introducirá un par de modificaciones: Franco Lazzaroni regresará luego de estar suspendido y jugará por Diago Giménez, mientras que Alvaro Cazuela sustituirá a Matías Carabajal.

Va por la segunda

El Tricolor ira en búsqueda de los tres puntos que lo ubiquen más cerca de la zona clasificatoria a la Copa Argentina y lo aleje de la zona roja. Para este cotejo, el entrenador Gastón Esmerado tiene en mente realizar una modificación. Más allá que en el fútbol está el dicho de que “equipo que gana no se toca”, debido al análisis del rival, el Gato no ve con malos ojos incluir a Lucas Wilchez en lugar de Patricio Toranzo. Esto se resolverá unas horas antes del partido. El resto del equipo sería el mismo que superó a All Boys.

El historial arroja que ambos elencos se enfrentaron en 15 oportunidades. Ambos clubes ganaron en cinco oportunidades y empataron en cinco también. El último encuentro fue el 24 de marzo, cuando el Tricolor se impuso por 1-0 con gol del Burrito Martínez.

Probables formaciones

Gimnasia de Jujuy: Carlos De Giorgi; Cazula, Sebastián Sánchez, Lazzaroni, Ignacio Sanabria; Diego López, Alejandro Frezzotti, Rodrigo Morales; Ezequiel Gallegos; Matías Córdoba y Daniel Juárez.

Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; José Méndez, Brian Benitez, Lucas Bossio, Juan Manuel Martínez; Lucas Wilchez o Patricio Toranzo; Agustín Coscia.

Estadio: Gimnasia.

Hora: 21:30.

Con información de Solo Ascenso.