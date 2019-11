Argentina vs. Brasil: formaciones, hora y TV en vivo online

La Selección Argentina, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará en la tarde de este viernes ante Brasil en uno de los clásicos mas relevantes del fútbol mundial, esta vez en Arabia Saudita en el marco de la fecha FIFA. El partido se jugará en el King Saud University Stadium, desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger. Será televisado por TyC Sports.

Argentina volverá a jugar el lunes próximo en Tel Aviv, Israel, ante Uruguay, en un cotejo que por ahora, pese al conflicto bélico en Oriente Medio, está confirmado.

La última vez que jugaron fue en las semifinales de la Copa América, con mal recuerdo para la Albiceleste. Brasil ganó 2-0 con mucha polémica arbitral. Messi criticó a la Conmebol y fue sancionado por tres meses. Ahora, la Pulga vuelve a la selección y acapara toda la atención, con la oportunidad de tener un pequeña revancha por lo sucedido el pasado mes de julio.

Sin Neymar

No obstante, la fiesta en tierra árabe no será completa ya que el brasileño Neymar no jugará debido a que se desgarró el pasado 13 de octubre en el cotejo que Brasil jugó y empato 1 a 1 ante Nigeria en Singapur.

La posibilidad de jugar con el tridente Messi-Agüero-Lautaro Martínez es otro motivo para aguardar con expectativa el cotejo ante los pentacampeones, en una formación que agrega a mediocampistas con llegada como Rodrigo De Paul, Lucas Ocampo y un "todo terreno" como Marcos Acuña.

En cuanto a la zaga, Scaloni parece convencido de que Nicolás Otamendi-German Pezzela es la dupla titular, aunque sigue apostando a un zaguero como el ex Estudiantes Juan Foyth para jugar de "4".

En cuanto al arquero, tendrá una gran chance Esteban Andrada: el boquense jugará su segundo partido como titular tras haber debutado el 10 de setiembre pasado en el triunfo 4-0 ante México en Texas.

Un once de lujo

Brasil no tendrá a Neymar pero es un lujo. El actual campeón de América cuenta con Alisson, del Liverpool, el mejor arquero del mundo, en la defensa con Alex Sandro, de Juventus y Thiago Silva, del PSG, en la zona media con Arthur, del Barcelona, Gabriel Jesus, del Manchester City, Phlippe Coutinho, del Bayern Munich, y Rodrygo, del Real Madrid.

Un equipo de estrellas que actúan en equipos de primer nivel de Europa, ese será el rival de Argentina en un Clásico de 101 cotejos, con ventaja de los brasileños de 39 triunfos contra 37 y 25 empates.

Cómo ver el partido en TV

Muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones y previa

Argentina: Andrada; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Martínez y Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesús Philippe Coutinho, Rodrygo; y Firmino. DT: Tite.

Hora: 14:00

Estadio: King Saud University Stadium, Arabia Saudita.

TV: TyC Sports.