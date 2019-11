La Pampa: dos menores denunciaron que fueron violadas por futbolistas

Dos jóvenes de 14 y 15 años denunciaron a través de Instagram que fueron abusadas por cuatro jóvenes de entre 16 y 18 años, todos futbolistas de diferentes clubes de Santa Rosa, La Pampa.

En el relato se detalló que los ataques fueron en dos momentos y lugares diferentes, pero la misma noche. Las chicas relataron que estaban “empastilladas” y “drogadas”.

El relato de una de las adolescentes fue tomado por los directivos del colegio al que asisten las víctimas y ellos fueron quienes realizaron la denuncia penal en la Unidad de Género.

Las chicas contaron que las violaciones ocurrieron entre el jueves 7 y la madrugada del viernes 8.

El ataque ocurrió en una juntada a la que asistieron las jóvenes. Los involucrados son hombres de 16,17 y 18 años.

Un primer ataque se habría dado en la juntada y la segunda violación en la casa de otro joven de 17 años que las habría violado.

Las declaraciones

"Fuimos allá (a una casa) con la mayor confianza del mundo y sinceramente, sí, estábamos drogadas y empastilladas. cuestión que M. estaba en estado inconsciente totalmente y yo solo recuerdo partes específicas", dijo la chica en su Instagram.

"En un momento, M. estaba mareada y se golpeó la cabeza con las paredes y yo la intenté llevar al sillón y le pedí ayuda a uno de los chicos (señala el nombre). Que en vez de ayudarme, la alzó e hizo gestos como si la c… parado, en burla", escribió.

"Más tarde M. no sé cómo termina en la pieza con N.Z. y G.O. haciendo un trío. Fue un total abuso porque ella no se podía ni parar. La golpearon hasta dejarle marcas", dijo.

"Yo intentó sacarla, pero no pude. G. me cerró la puerta en la cara y tampoco recuerdo qué hice después. Tengo el recuerdo de haber estado... con J. (no sé como llegué ahí y tampoco se cuidó)", agregó.