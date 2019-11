Así se juega la 12ª fecha del Federal A

Este miércoles se confirmó la programación de la 12ª fecha del torneo Federal A donde Sportivo Belgrano visitará a Central Norte de Salta el próximo domingo con arbitraje de Nahuel Viñas. La "verde" jugará un partido complicado ante un rival que lucha en los puestos de arriba.

El encuentro comenzará a partir de las 20 y contará con la transmisión en vivo en el canal de YouTube del club. El link se podrá encontrar en la web de El Periódico.

Programación de la fecha:

ZONA NORTE

DOM |17 hs San Martín (Formosa) vs Chaco For Ever

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM |17 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Unión (Sunchales)

Árbitro: Francisco Acosta

DOM | 18 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Gimnasia (ER)

Árbitro: Santiago Ascenzi

DOM | 19 hs Atl. Güemes vs Douglas Haig

Árbitro: Carlos Córdoba

DOM | 19.30 hs Sarmiento (Resistencia) vs Crucero del Norte

Árbitro: Rodrigo Rivero

DOM | 20 hs Ctral. Norte vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Nahuel Viñas

LUN | 20.30 HS Sp. Las Parejas vs Boca Unidos

Árbitro: Guillermo González

LIBRE: Def. de Pronunciamiento

ZONA SUR

VIE | 21.30 hs Dep. Maipú vs Villa Mitre

Árbitro: Pablo Núñez

SAB | 17 hs Dep. Madryn vs Sol de Mayo

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | 17 hs Olimpo vs Sansinena

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 17 hs Sp. Peñarol vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Sebastián Marquez

DOM | 18 hs Cipolletti vs Camioneros

Árbitro: César Ceballo

DOM | 20 hs Sp. Estudiantes vs Sp. Desamparados

Árbitro: Franco Moron

DOM | 20 hs Ferro (Gral. Pico) vs Circ. Deportivo

Árbitro: José Díaz

LIBRE: Huracán (Las Heras)

MIE | 21 hs Villa Mitre vs Dep. Madryn [POSTERGADO DE LA 2ª fecha]

Árbitro: César Ceballo

ZONA NORTE

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 18 10 5 3 2 17 8 +9 2 Boca Unidos 18 10 5 3 2 15 16 -1 3 Central Norte (S) 16 10 4 4 2 16 11 +5 4 Sarmiento (R) 16 10 4 4 2 12 8 +4 5 Guemes (SdE) 16 10 4 4 2 11 10 +1 6 Sp. Las Parejas 15 10 3 6 1 9 4 +5 7 Douglas Haig 15 10 4 3 3 8 11 -3 8 Defensores (P) 14 11 3 5 3 11 12 -1 9 Union (S) 13 10 3 4 3 12 9 +3 10 Crucero (M) 13 10 3 4 3 7 8 -1 11 Sp. Belgrano (SF) 10 10 2 4 4 12 14 -2 12 Defensores (VR) 10 11 2 4 5 7 9 -2 13 San Martin (F) 9 10 2 3 5 10 16 -6 14 Juv. Unida (G) 8 10 1 5 4 8 11 -3 15 Gimnasia (CdU) 8 10 2 2 6 8 16 -8

ZONA SUR