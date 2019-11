Comienza este martes el juicio por la muerte de Daniel Rojo y Norma Salvaneschi

Este martes 12 de noviembre comenzará en los Tribunales de San Francisco el juicio por la muerte de Norma Salvaneschi y Daniel Rojo, el matrimonio que falleció en 2017 cuando circulaban en bicicleta sobre avenida de Los Inmigrantes (camino a Plaza San Francisco) y fueron atropellados por un automóvil al mando de Mariano Ferreri. El acusado, quien al momento del hecho se encontraba alcoholizado según las pericias, está imputado por "homicidio culposo agravado".

La condena para esta figura penal va de tres a seis años de prisión, con la posibilidad de que sea condicional. Precisamente la querella buscará que la misma sea de cumplimiento efectiva, es decir, tras las rejas.

Pero además, la familia de las víctimas pedirá en el juicio el cambio de carátula a "homicidio con dolo eventual", una figura que contempla una pena mucho mayor (8 a 25 años) y que se ha solicitado en numerosos juicios por siniestros viales, aunque con dispar aplicación.

“Que le den tres años de condicional sería lo peor que nos podría pasar. Por eso vamos a solicitar el cambio de carátula para un dolo eventual, hay jurisprudencia por el tema del alcohol”, anticipó a El Periódico el abogado de la familia Rojo, Diego Castillo.

En la familia hablan de conseguir una pena ejemplar: “La herida está abierta y hasta que no termine el juicio y se dicte la sentencia no podemos hacer el duelo”, señaló Cecilia Rojo, una de las hijas del matrimonio.

Su hermana mayor, Natalia Rojo, completó: “No pueden ser muertes en vano. Mi mamá y mi papá ya no están, si va preso (por Ferreri) no me los devuelven, pero queremos tener la seguridad que hicimos todo lo posible para llevar esta causa a juicio y llevar un mensaje de que no es lo mismo hacer las cosas bien que mal. Debe tener un castigo acorde a lo que hizo, una prisión condicional no va a ser justicia para nosotros”, anticipó.

CLAVE. A diferencia de un accidente, según la Justicia comete “dolo eventual” aquella persona que se hace una idea que con su acción puede cometer un daño, y pese a ello no le importa y sigue adelante en su accionar. El problema es la dificultad de probar que el acusado se representó eso en su consciencia, y por eso hay muy pocas condenas de este tipo.

Campaña

Días atrás, familiares del matrimonio fallecido iniciaron en redes sociales una campaña de apoyo antes del juicio. "Todos somos Norma y Daniel, pedimos justicia por ellos. Justicia es prisión efectiva, con la máxima condena", dice el texto que se invita a compartir.

Y agrega: "Apóyanos difundiendo sus fotos, utilízala en los estados de tus redes: Facebook, Instagram, Whatsapp desde hoy y hasta el martes 12 de noviembre próximo que es el día de inicio del juicio. Compartí a tus contactos, así podemos llegar a más personas. Gracias por ellos y por todos nosotros, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".

El hecho

El fatal choque se produjo alrededor de las 17.45 del sábado 22 de abril de 2017 en avenida de Los Inmigrantes (camino a Plaza San Francisco), a escasos metros del acceso al barrio Chacras del Norte, cuando un Ford Ka embistió al matrimonio de Norma Salvaneschi (60) y Daniel Rojo (63) causando su muerte de manera instantánea.

La pareja circulaba cada uno en bicicletas estilo mountain bike, de sur a norte por dicho camino, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario.

Tras la colisión, el Ford Ka dio un tumbo cayendo en una alcantarilla a la vera del camino; su conductor solo sufrió algunos golpes.

Por el hecho Ferreri, que manejaba alcoholizado al momento del choque, fue imputado por el delito de "homicidio culposo agravado".