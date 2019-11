Nelqui Ruffino: "Trabajamos duro, no fue fácil pero lo logramos"

El aguante Nelqui no estuvo solo. Su triunfo también fue producto del apoyo incondicional económico, moral y de equipo al tener siempre una máquina competitiva. "Tengo muchos sponsors y mucha gente que me da una mano: Alejandro Montecchia, que hace el motor, decidió apostar por mí desde principio de año y le dio para adelante; Sebastián Juárez me hace el chasis y me dio una gran mano; Jorge Caglieris me hace la amortiguación también me dio una gran mano y siempre sin cobrarme nada. Les debo mucho a ellos", dijo el piloto. "En Selva estuvo mi familia, mis amigos, la familia de Alejandro. Tengo que agradecerle también al equipo: Martín Domínguez, Matias Gattino, a todos los chicos del taller, a la gente que se colgó del alambrado y me esperó acá cuando volvimos. Estoy muy agradecido a todos, a todos los que estuvieron durante el año en las buenas y en las malas", indicó.