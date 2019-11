De Gallardo para Riquelme: “Tiene tiempo de comer asado y hablar de fútbol”

Desde su metodología de trabajo hasta una respuesta picante a Juan Román Riquelme... Marcelo Gallardo brindó este viernes una conferencia muy conceptual. No le esquivó a ninguna pregunta. Fueron 20 minutos de un Gallardo auténtico.

La respuesta picante a Riquelme: "No comparto lo que dijo (que no compitió en el Mundial de clubes). Fuimos a competir. Nos tocó jugar y perdimos, nada más. En cuanto a las distancias entre Sudamérica y Europa, no hay que ser un genio para darse cuenta de que es importante. Pero en un partido hay chance de ganar o perder. Nos tocó perder contra un gran Barcelona... Pero lo entiendo. Román tiene tiempo de comer asado y hablar de fútbol. Yo tengo que pensar en los partidos que tengo por delante. No es fácil sostenerse en Sudamérica siendo competitivos. Nosotros somos competitivos. No estamos para competir como los europeos. Estamos para competir acá. Estamos en Argentina y en Sudamérica. Y claramente hemos sido muy competitivos".

Los rumores de Barcelona: "No he escuchado a nadie hablar concretamente de este tema. Ninguna otra parte o persona se presentó para hacer una gestión o iniciativa, sabiendo que estamos en una instancia de mucha importancia para la institución, jugando partidos definitorios. Está claro que no existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante. No me puedo dejar llevar por eso. No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora. No tengo nada que decir de esos rumores".

El cambio de sede: "Es algo nuevo para nosotros por este formato de Copa Libertadores, sobre todo por la definición en un único partido. No sé si estamos preparados culturalmente en nuestro continente a estos cambios, si podemos asimilarlos con tranquilidad. Hay un proceso que vivir. Este es el primer ejemplo de cambio y nos toca de cerca. Las distancias en Sudamérica son largas. No siempre uno tiene el privilegio de llegar a una final. El hincha de River tuvo la suerte, en estos años, de estar en estas etapas decisivas. Y es el que lamentablemente más sufre estos cambios. Tuvimos el problema el año pasado de no poder disfrutar la final en nuestro estadio, y todo lo que eso conllevó. Y ahora la desilusión de no poder jugar en el lugar que se había pautado, por fuerza mayor, es razonable".

Sobre su futuro: "Hay mucha ansiedad. Entiendo que mi comunicación tiene que ser muy firme y sincera. No estoy pensando en el año que viene, sino en mañana, en la semifinal de la Copa Argentina y en la final de la Libertadores. No estoy adelantando lo que voy a hacer. Es una cuestión de ansiedad de otros entornos que no me competen. Sé muy bien lo que quiero".

