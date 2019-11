Consultorio Inclusivo: “Las críticas tienen que ver con la desinformación”

El Consultorio Inclusivo inaugurado en el Hospital Iturraspe días atrás comenzó a atender este último viernes a sus primeros pacientes. Aunque fue bien visto y valorado por la comunidad, no faltaron algunas críticas, erróneas en muchos casos, al considerar que en vez de incluir separaba a la comunidad trans, que estuvo al frente de este pedido en la ciudad, del resto de la población.

Carla Ghisolfi, trabajadora social y parte del proyecto, aseguró que este consultorio es fundamental porque da respuestas: “La población trans y las otras disidencias como lesbianas, gays, bisexuales, son una población que no accedía al sistema de salud, no porque no se los quisiera atender sino porque esta población se sentía discriminada. A veces el personal, al estar desinformado, llevaba adelante prácticas que generaban actos de discriminación, entonces terminábamos excluyendo”, explicó.

En ese sentido, Ghisolfi recordó que el Consultorio Inclusivo les da respuesta a dos artículos de la Ley 26.743, que refieren al derecho al libre desarrollo personal y al trato digno. Para poder llegar a ello fue necesario capacitarse, señaló.







A modo de ejemplo sobre lo que suele ocurrir, Ghisolfi explicó: “Por ejemplo si la persona se autopercibe como varón y nació con el sexo designado para una mujer y no hizo el cambio de DNI, entonces en su documento sigue figurando como una mujer. Saca un turno, va a la sala de espera común y en vez de llamarlo por el nombre de un varón lo llaman por ‘Juana’. Entonces esa persona no va a responder, porque no es ‘Juana’, es ‘Juan’, ese es uno de los casos”.

Acto seguido, Verónica Bessone, enfermera profesional que integra este espacio, sumó: “Otro caso que pasó en la guardia, por ejemplo, fue que tenía que ser derivada una mujer trans y todos los papeles se los habían hecho con su nombre de varón que figuraba en el documento. Y estaba muy enojada porque por todos los papeles la iban a nombrar como varón. Esas cosas son las que también se revisan. Por eso en este consultorio eso no va a pasar. Y vamos a ir revisando cuando haya personas trans internadas en los otros servicios. Vamos a ver las carpetas, cómo se anotó, para ir viendo si se puede corregir e ir charlando con los otros profesionales”.

Especializado, no excluyente

La vicedirectora del hospital Iturraspe, Verónica Pepino, sostuvo que buscan que todos los profesionales que trabajan en la salud pública estén al tanto de la Ley de Identidad de Género.

La médica descartó que el consultorio inclusivo discrimine: “El paciente, indistintamente de la comunidad a la que pertenezca, cuando tiene una urgencia es atendido en la guardia central. Este consultorio es especializado para dar respuesta a la ley. Y entonces lo que se ha hecho es especializarse en lo que a lo mejor el resto de los profesionales de las distintas áreas del hospital no está al tanto”.

Acto seguido, añadió: “Acá lo que van a hacer es aconsejarlos sobre métodos anticonceptivos para cuidar la salud de ellos. Eso es por lo que nosotros debemos bregar como entidad de salud, mantener a la población sana. Si yo abro un consultorio de vacunación es para alcanzar los porcentajes de vacunación que necesitamos. Cuando se abre un consultorio inclusivo se hace para darle respuesta a esa población que tiene una media de vida de 35 años, cuando la mayoría tiene una media por arriba de los 70. Ese consultorio se va a encargar de todas esas demandas, ver las hormonizaciones, aconsejarlos en base a lo que ellos se autoperciben y en base a sus necesidades propias, porque a lo mejor no quieren cambiar”.

Desinformación

Para Pepino, las críticas que recibió la apertura de este nuevo espacio en el nosocomio local tiene que ver con la desinformación y con los paradigmas construidos a través del tiempo.

“Cuesta desestructurarnos y cambiar nuestros paradigmas de que si nacés mujer tenés que se mujer y viceversa. Entonces, el consultorio tiene que tratar de hacerle saber a la población por qué se armó y facilitarle todas las cuestiones legales e informativas. Tiene que estar formado por profesionales que estén al tanto de todos los adelantos y que puedan dar la información correcta”, explicó la vicedirectora del hospital.

“Es una población que siempre estuvo invisibilizada. Hay muchos prejuicios. Ellas ahora están luchando por el cupo laboral trans, que va a ser la apuesta fuerte para el año que viene. Este marco profesional enmarcado en una institución también es una herramienta para estas personas, para poder visibilziarse y desmitificar, también ahí ayuda”, concluyó Bessone.