Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 9

Bochas | Torneo del Club Antártida Argentina | Parejas

1ª, 2ª y 3ª categoría

Motociclismo | CAM – Fecha coronación | 11ª fecha

Circuito Ariel – Selva (Santiago del Estero)

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 6° fecha

12 hs Proyecto Crecer vs Sp. Belgrano (La Para) [T. Campeonato]

12 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs B. Rivadavia[T. Campeonato]

12 hs Colonia Marina FC vs Antártida Arg. [T. Clasificatorio]

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 18°fecha

16 hs Deportivo Josefina vs Gral. Savio (En Los Andes)

16 hs 2 de Abril vs Los Albos

16 hs Infantil Xeneize vs Dep. El Trébol (El Tío)

16 hs Bº Jardín vs Bº Cabrera (En Dep. Oeste)

16 hs Tiro Y Gimnasia vs C.D. y C. El Faisan

16 hs Belgrano vs Deportivo Sebastián

16 hs Tarzanito vs Deportivo Oeste

16 hs C.D. River vs D.M.D Freyre

16 hs Estrella Del Sur vs Los Andes

Fútbol | Inferiores Liga Rafaelina | Absoluto Semifinales

16 hs Arg. Humberto vs. La Hidráulica

Básquet | Torneo Argentino u17 – Cuartos de final | Ceres (2ª fecha)

19 hs San Isidro vs Facundo LaRioja

21 hs Central Olímpico vs Banco La Rioja

DOMINGO 10

Bochas | Torneo del Club Antártida Argentina | Parejas

1ª, 2ª y 3ª categoría

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Clausura | Cuartos de final

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Estrella Verde vs Proyecto Crecer

10:15 hs La Hidráulica “A” vs. Def. de Sportivo

11:30 hs Antártida Arg. vs Huracán (sub 16)

- Cancha de La Hidraulica

9 hs Iturraspe vs La Milka

10:15 hs Brown vs Antártida

11:30 hs Juventud vs La Milka (sub 16)

- Cancha de Antártida Arg.

9:30 hs Juventud Verde vs La Hidráulica “B” (Copa Estímulo)

10:45 hs La Hidráulica vs Dep. Las Malvinas (sub 16)

Básquet | Torneo Argentino u17 – Cuartos de final | Ceres (3ª fecha)

11 hs Banco La Rioja vs Facundo La Rioja

13 hs Central Olímpico vs San Isidro

Fútbol | Torneo Clausura Femenino – Liga Raf. | 5° fecha

10.30 hs Arg. de Vila vs Def. de Frontera (9 de Julio)

21 hs Sp. Norte vs La Hidráulica (Atl. Rafaela)

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 18°fecha

16 hs DMD Freyre vs Estrella del Sur

16 hs Dep. Oeste vs CD River

16 hs Dep. Sebastián vs Tarzanito

16 hs C.D. y C. El Faisán vs Belgrano

16 hs Barrio Cabrera vs Tiro y Gimnasia

16 hs El Trébol vs Barrio Jardín

16 hs Los Albos vs Inf. Xeneize

16 hs Gral. Savio vs 2 de Abril

16 hs Dep. Norte vs Dep. Josefina

Hockey | FOSH – Caballeros | Esperanza

16 hs 9 de Julio (Rafaela) vs Charabones

18.30 hs Alma Junior vs Charabones

Hockey | Fed. Cordobesa – T. Promoción B2 | 9° fecha

16.30 hs San Francisco RC vs Talleres

Fútbol | Federal A – Zona Norte | 11ª fecha

15.30 hs Sp. Belgrano vs Talleres Filial San Fco. [Fut. Femenino – preliminar]

17 hs Sp. Belgrano vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Fútbol | Liga Regional – Final (ida) | Primera A

17 hs 9 de Julio (Morteros) vs Sportivo Belgrano (San Fco)

Fútbol | Liga Regional – Final (ida) | Primera B

17 hs Cult. La Para vs Pueblos Unidos

Fútbol | Liga Regional – Promoción (ida) | Primera A - Primera B

17 hs Proyecto Crecer vs Tiro Federal