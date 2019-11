Así se juega la 11ª fecha del Federal A

El próximo fin de semana se disputa la 11ª fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio "Oscar C. Boero". Para este partido el DT será el interino Bruno Martelotto quién tomó las riendas del equipo tras la salida de Domizi.

La "verde" se cruza ante un rival que acumula la misma cantidad de puntos (9) y necesita volver a la victoria para no quedar pegado en la lucha por la permanencia. Si bien aún falta mucho camino por recorrer, Sportivo no puede seguir perdiendo puntos, y menos en su casa.

El historial ante el elenco "granate" es ampliamente favorable a Sportivo Belgrano. Entre el Federal A y el Argentino B jugaron 8 partidos, Sportivo Belgrano ganó 3 con 8 goles, Defensores ganó 1 con 5 goles y empataron 4.

Siendo local Sportivo Belgrano jugaron 5 partidos, donde la “Verde” ganó 2 con 5 goles, mientras que Defensores no ganó marcando 3 goles y empataron 3. El último enfrentamiento fue en la 2° Fase del Federal A 2017-2018 Sportivo Belgrano ganó 1-0 de local con gol de Fernando Ponce.

La única victoria de Defensores en el historial fue 1-0 en Villa Ramallo en la 1° Fase del Argentino B 2007-2008 con gol de Gabriel Gómez.

Programación de la 11° fecha:

Zona Norte

SAB | 17 hs Crucero del Norte vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Gustavo Benítez

DOM | 16 hs Def. de Pronunciamiento vs Atl. Güemes

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | 17 hs Sp. Belgrano vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Guillermo González

DOM | 17.30 hs Douglas Haig vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 18 hs Unión (Sunchales) vs Ctral. Norte

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 20 hs Boca Unidos vs San Martín (Formosa)

Árbitro: César Ceballo

LUN | 21.30 hs Chaco For Ever vs Sarmiento

Árbitro: Carlos Córdoba

LIBRE: Gimnasia (ER)

Zona Sur

SAB | 17.15 hs Juv. Unida (San Luis) vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 16 hs Sol de Mayo vs Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Luciano Julio

DOM| 16 h Circ. Deportivo vs Cipolletti

Árbitro: Cristian Rubiano

DOM | 16 hs Sansinena vs Dep. Madryn

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

DOM | 17 hs Huracán (Las Heras) vs Olimpo

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 17 hs Camioneros vs Dep. Maipú

Árbitro: Bruno Bocca

DOM | 19 hs Sp. Desamparados vs Sp. Peñarol

Árbitro: Federico Gaymas Tornero

LIBRE: Villa Mitre

TABLAS DE POSICIONES

Zona Norte

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Unidos 17 9 5 2 2 14 15 -1 2 Sarmiento (R) 16 9 4 4 1 12 5 +7 3 Chaco For Ever 15 9 4 3 2 14 8 +6 4 Guemes (SdE) 15 9 4 3 2 10 9 +1 5 Sp. Las Parejas 14 9 3 5 1 8 3 +5 6 Douglas Haig 14 9 4 2 3 7 10 -3 7 Central Norte (S) 13 9 3 4 2 14 10 +4 8 Union (S) 13 9 3 4 2 11 7 +4 9 Defensores (P) 13 10 3 4 3 10 11 -1 10 Crucero (M) 12 9 3 3 3 5 6 -1 11 Sp. Belgrano (SF) 9 9 2 3 4 11 13 -2 12 Defensores (VR) 9 10 2 3 5 6 8 -2 13 San Martin (F) 8 9 2 2 5 9 15 -6 14 Gimnasia (CdU) 8 10 2 2 6 8 16 -8 15 Juv. Unida (G) 7 9 1 4 4 6 9 -3

-

Zona Sur

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 20 10 6 2 2 13 8 +5 2 Huracan (LH) 20 10 6 2 2 8 5 +3 3 Estudiantes (SL) 15 9 4 3 2 11 8 +3 4 Cipolletti 14 10 3 5 2 13 12 +1 5 Villa Mitre (BB) 13 9 3 4 2 6 4 +2 6 Ferro (GP) 13 9 3 4 2 5 4 +1 7 Dep. Madryn 12 8 3 3 2 7 2 +5 8 Camioneros 12 9 2 6 1 6 5 +1 9 Sansinena (GC) 11 10 3 2 5 7 9 -2 10 Sp. Peñarol (SJ) 10 9 2 4 3 10 8 +2 11 Olimpo 9 9 2 3 4 6 8 -2 12 Desamparados 8 9 1 5 3 4 7 -3 13 Sol de Mayo (V) 8 9 2 2 5 11 16 -5 14 Juv. Unida (SL) 8 9 1 5 3 5 11 -6 15 Circulo Dep. (O) 6 9 0 6 3 6 11 -5

-

- Los 6 primeros de cada zona clasifican al Hexagonal por el ascenso. - El ultimo de cada zona desciende al Regional Federal. -