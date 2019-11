Braian Micheli se aleja de las maratones: "Es el fin de una etapa de algo bastante bonito"

Este miércoles, Gustavo Rosso y Braian Micheli fueron reconocidos por la Legislatura de Córdoba por su trayectoria deportiva en maratones, siendo ejemplo de resistencia y superación frente a las adversidades de la vida. Fue apenas unos días después de la maratón de 21 kilómetros que se llevó a cabo en San Francisco: la última para Braian.

Cabe recordar que Rosso y Michelli, dos referentes del deporte de nuestra ciudad, compiten desde hace varios años en carreras y maratones. Y en las últimas horas, luego de la distinción, se viralizó un video en que Micheli, que padece atrofia muscular espinal tipo III (que se caracteriza por las pérdida de las células motoras) confirma que hará un parate.

"El domingo cuando corrí los 21 kilómetros de San Francisco fue la última vez que corrí. Fue como para hacer el cierre", explicó Micheli a El Periódico.

Respecto a los motivos, dijo: "No es porque no quiera, sino porque llega un punto en mi vida en que más que nada por la enfermedad y la escoliosis que tengo, tengo cansancio, me canso bastante. Y también la escuela me quita mucho tiempo, porque es turno mañana y tarde, y cuando digo tarde salgo a las 16.30, 17.30, los días más cortos son de 9 a 14.30 e igual son bastante horas".

Acto seguido agregó: "Dejo de correr por un buen tiempo. Para siempre no creo, pero por un tiempo. Es para recuperarme, que no estoy mal pero quizá para recuperar energías, porque después de 10 años es bastante pesado, corro desde los seis años y con Gustavo desde hace seis".

La última

Ya más tranquilo, Braian confesó cómo fue su última carrera, al menos por un tiempo: "El día anterior lo viví normal, porque siempre veo normales a las carreras antes de correr, pero en el momento de correr fue lindo. Capaz que se vivió de otra manera en cuanto a lo sentimental porque iba a ser el cierre de una etapa de algo bastante bonito por decirlo de algún modo y tal vez por ese lado de vivió de otra manera. Fue emotivo. Si pudo haber llorado alguien quizá fue por orgullo, alegría, por todo lo que se hizo y todo lo que se logró".

Por último, sobre cómo se lo comunicó a Rosso, su compañero, contó: "A Gustavo le dije de la nada 'vamos a correr a Buenos Aires la última y en San Francisco corremos los últimos 21 kilómetros como para cerrar acá y después no corro más por un tiempo'. Y Gustavo de lo tomó bien. De hecho lo empezó a vivir de otra manera. Fue bastante sentimental porque se terminó por un tiempo algo bastante bonito que vivimos".