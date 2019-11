Pablo Lescano previo a internarse: recaída en drogas y pelea conyugal

El cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, fue internado en una clínica de rehabilitación en la localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una recaída con las drogas, una lucha que ya había logrado ganar años atrás pero que aparentemente por una fuerte pelea con su esposa, Cecilia Calafell, que trascendió en los medios y redes, el cantante se vio vulnerable.

Todo parecía venir perfecto, los shows de la famosa banda de cumbia villera venían haciendo shows sin parar, Lescano tenía contrato hasta fin de año en el programa de Susana Giménez y además es un gran acompañante en la flamante carrera de su hija Marita quien ha seguido sus mismos pasos.

Pero hace unos días atrás se suspendió la gira de Damas Gratis y desde fuentes cercanas a la banda dijeron que Lescano padecía de una gastritis grave que lo iba a mantener a raya unos días. El hecho no fue así, ya que luego se dio a conocer la noticia de que en realidad Pablo había recaído en las drogas y se encontraba en un estado delicado.

Hoy, el tema de Pablo Lescano fue tratado en Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel De Brito en vivo dijo: “Ahora nuevamente está en un tratamiento porque sintió que llegó a un tope que no podía cumplir, pero también hay mucha presión sobre los músicos, sobre todo los que son tan exitosos como Pablo Lescano”.

Luego en el programa que conduce De Brito pasaron un archivo en el que el líder de la cumbia contaba cómo había sido su vínculo con las drogas y lo mal que la pasó pero que afortunadamente logró superar.

“Mi viejo me dijo cómo era la vida: ‘Si andás por ese camino, te vas a golpear, vas a terminar soplando los mocos, fíjate lo que hacés’. Y después me fui a vivir solo, y la que no hice a los 15 cuando vivía en familia, la hice a los 23. Y me re golpeé, toque fondo, y un poco más abajo, casi llego a China. Para salir, la familia me ayudó un montón e hice un tratamiento de falopa que me ayudó. Y eso me sirvió para saber qué quiero para mi vida. Vamos a ser sinceros y a sacarnos la careta: la droga es rica, es lo más rico que hay para un drogón, lo que pasa es que hace mal”, manifestó Lescano en el tape.

Sus últimos días antes de ser internado

La periodista Mariana Cordero detalló cómo fueron los últimos días del cantante: “Todo se inició en la madrugada del sábado 19, cuando fue con su esposa y un matrimonio amigo a una fest. Estaba de tan buen humor que incluso se sube al escenario y accede a cantar. Vuelven a su casa y en esa madrugada se desata una discusión con su esposa”, empezó relatando la cronista.

Por último, Cordero explicó por qué se desató la pelea con su esposa: “Tiene que ver con una interna familiar. Su familia de origen, con su mamá y su hermana por un lado, y la familia que conformó por el otro, con su esposa y sus hijos. Esta grieta en la familia Lescano viene de hace años, de cuando la esposa lo convenció de mudarse de su barrio de origen, San Fernando, a un barrio privado. Hay un tema de celos, de rivalidad, y también está vinculado con lo económico, con los ingresos del cantante”, indicó. (Fuente: Los Andes)