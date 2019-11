Boxeo recreativo, para estar en forma y liberar el estrés

Luego del boom de las peleas de "Maravilla" Martínez y del "Chino" Maidana, que tuvieron en vilo a todo el país, el boxeo comenzó a ganar una gran cantidad de adeptos y su popularidad volvió a crecer en el ambiente deportivo.

Muchos descubrieron en este deporte una actividad sumamente interesante en plano físico, pero también en lo psicológico. Es el caso del gimnasio de Brito Box, ubicado en calle General Paz esquina 9 de Septiembre, allí Federico Brito es el profe de alrededor de 50 deportistas de los cuales 47 lo hacen de manera recreativa y solo 3 en la rama competitiva.

"La gente se acerca por el resultado que da a nivel corporal y espiritual, este tipo de entrenamiento sirve mucho para descargar el estrés y para mantenerse en forma porque es muy completo. Se trabaja todo el cuerpo", contó Brito.

Los trabajos, en general, son los mismos que hacen los boxeadores que compiten aunque en este caso tiene menor intensidad y no tienen contacto. "Normalmente hacemos una entrada en calor con soga, bici, trote, sino hacemos una entrada en calor isométrica y después trabajamos circuitos funcionales, algo de cross trainnig con ejercicios del boxeo, los vamos combinando para que sea bien recreativo y bien divertido. Trabajamos con la bolsa, vaivén, punchi, manopla, trabajos de golpes y esquive, todo sin contacto. A la mayoría de las personas les gusta porque no se aburren", indicó.

"Después del boom del "Chino" Maidana y "Maravilla" Martínez se empezó a sumar cada vez más gente y en mi gimnasio en particular se suman por el boca en boca, vienen dos o tres personas y esas te traen otras dos o tres y así sucesivamente porque les gusta la actividad", explicó Brito.

Todas las edades

Brito señaló que en su gimnasio hay personas de todas las edades, desde los 8 años en adelante y que las rutinas de trabajo son grupales o individuales de acuerdo a las exigencias. "He probado con chicos de edades mas chicas pero se reniega mucho, no hacen caso", contó entre risas. "Así que trabajamos con chicos de 8 años en adelante, después no hay límite de edad, venía Sergio que tiene 62 años. Siempre voy adecuando las rutinas, trabajamos en grupo o de manera individual", indicó.

"En el grupo somos 50 personas, tengo 3 que compiten y 47 en recreativo, les gusta mucho la combinación de la parte física con la parte técnica. Para la competencia es muy diferente la preparación, el entrenamiento, ya tenés otros tipos de trabajos mas exigentes y otro tipo de cuidados en el peso", concluyó.

"Se cobra una cuota de $600 al mes, con 5 entrenamientos a la semana y tenemos distintos turnos. No falta nadie, nunca. Tenemos todo bien ambientado para que vengan, se despejen y dejen atrás las cuestiones personales, salen de acá bien pilas", expresó Brito.

Federico Brito junto a Ezequiel Giambartolomei, ex boxeador y ahora volcado a la actividad recreativa.

"Te descargas y te vas relajado a casa"

Ezequiel Giambartolomei (30) fue boxeador, sin embargo se alejó de la actividad con el correr de los años. Hoy desarrolla la actividad de manera recreativa y asegura que es un buen "cable a tierra". "Ahora lo hago para mantenerme, es un buen ejercicio físico y les enseña cosas muy lindas a los chicos. Sobre todo disciplina", explicó.

"La parte competitiva ya la hice, ahora lo hago recreativo y lo hago cuando puedo. El grupo es muy lindo, la parte física está bastante buena y la parte de boxeo es buena también. Entrenamos casi a la par de los que compiten, a ellos se les intensifica un poco mas, pero mantenemos el mismo ritmo", contó Ezequiel.

"Lo competitivo te implica mas atención, no faltar, cuidarte con la comida, pero llega una edad donde no podes venir todos los días. Yo vengo cuando puedo, para mantenerme", dijo Giambartolomei.

"El grupo está bueno, hay muchos chicos nuevos, vienen varias chicas y es un ambiente muy cómodo. Hay mucho respeto entre nosotros. Esto ayuda mucho a sacarte la locura del día, te descargás te entrenás un poco y te vas relajado a tu casa", cerró.

