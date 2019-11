Supremacía de Ternavasio en San Francisco: "Uno vuelve donde lo tratan bien", dijo ganador de los 21k

Deportes 03 de noviembre de 2019

El atleta de San Vicente ganó las once veces que corrió en San Francisco. "Corrí por primera vez acá en 2002, hace 17 años me trajo mi abuelo y hoy me acompaña mi papá... voy a seguir viniendo porque siento muy bien, como en mi casa", contó el flamante ganador de los 21k.