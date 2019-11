Canelo Álvarez noqueó a Kovalev y es campeón semipesado

Canelo Álvarez es tetracampeón mundial tras vencer al ruso, Sergey Kovalev, por KO en el undécimo asalto y se proclamó campeón semicompleto de la OMB. La velada se desarrolló en el Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas, Nevada (EEUU).

Un jab de izquierda y un recto de derecho pasaron al Canelo de una amarga noche, a la más grande de su carrera. Saúl Álvarez derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev en el décimo primer round y le arrebató el cinturón semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo.







Álvarez se convirtió en el cuarto mexicano en ganar títulos del mundo en cuatro divisiones diferentes uniéndose a Erik Terrible Morales, Jorge Travieso Arce y Juan Manuel Márquez. Además, es apenas el segundo boxeador en la historia en tener, al mismo tiempo, tres cinturones mundiales de diferentes categorías, y el primero tras el estadunidense Henry Amstrong en 1936.

Canelo batalló con la distancia que le impuso Kovalev, 10 centímetros más alto que él, estaba abajo en las tarjetas, y en el penúltimo asalto, empezó conectarlo abajo. Un golpe corto al rostro del ruso lo sacudió y de inmediato vino un recto de derecha que mandó de forma dramática contra las cuerdas.

“El Canelo siempre es garantía”, dijo Álvarez al final de la contienda. “Le pido paciencia a la gente, me tardé un poco, pero finalmente llegó el triunfo”.

Canelo es apenas el segundo mexicano campeón en la categoría de semicompleto. El sudcaliforniano Julio César González ganó el mismo cinturón 18 de octubre de 2003 venció por decisión dividida al polaco Dariusz Michalczewski

“He peleado 12 rounds contra Golovkin, no es un reto para mí, demostré que soy mejor que él, pero si representa un buen negocio, lo podemos hacer”, agregó.





En Washintong, Brian Castaño derrotó a Omotoso por KOT5

Brian Castaño dio sobradas muestras de su jerarquía y venció por nocaut en el quinto round al nigeriano Wate Omotoso en el MGM National Harbor (Washington) de Estados Unidos en un combate pactado a 10 asaltos. El argentino logró un triunfo letal que lo vuelve a ubicar en los primeros planos luego de ser despojado de su título mundial.

Luego de ocho meses de inactividad, el Boxi no dejó dudas sobre el ring. Dominó de principio a fin y su contendiente decidió no salir a batallar en el sexto round acusando un problema en el hombro izquierdo. El argentino fue de menor a mayor, pero siempre fue dueño el evento. Acertó en varias oportunidades su derecha y puso en jaque la estabilidad del africano. Sin embargo, la presentación le deja un debe: no logró sacar una verdadera mano de nocaut a pesar de tener el panorama siempre a su favor.

En la misma velada perdió por nocaut técnico el argentino Jesús Cuellar (29-4) ante el dominicano Javier Fortuna (35-2-1). El Forastero cayó dos veces en los dos rounds que alcanzó a disputar y el árbitro decidió detener el evento. La pelea era por las Eliminatorias del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso ligero.