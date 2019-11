San Isidro y Antártida festejaron en la tarde del sábado

Este sábado hubo actividad deportiva para los sanfrancisqueños, aunque varias disciplinas fueron suspendidas por la lluvia, otras sí pudieron jugar.

La u17 del "santo" ganó en la segunda fecha de los cuartos de final del Argentino de Clubes en la localidad de Ceres, mientras que Antártida ganó en Villa María y sigue liderando en Torneo Promoción B1 de la Federación Cordobesa. Además, Ribodino y Bagnarelli clasificaron en Buenos Aires y la Asociación Bochas de San Francisco se metió en la final del Provincial.

Por otro lado, Liga Regional, Liga de Baby Fútbol y Liga Rafaelina tuvieron que postergar sus actividades por la lluvia.

El resumen de la jornada:

SABADO 2

Bochas | 42ª Campeonato Provincial - Cat. Veteranos Tercetos | Villa del Totoral

Asoc. San Francisco: Carlos Leyes, Héctor Ludueña y Roberto Visconti: cayeron con la Asociación de Porteña en cuartos de final por 15 a 5.

Motociclismo | Superbike - Autódromo de Buenos Aires | 7ª fecha

3° en clasificación - Luciano Ribodino (1000 cc) // 1° en clasificación Leandro Bagnarelli (Yamaha R3 Cup)

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 6° fecha [SUSPENDIDO]

12 hs Proyecto Crecer vs Sp. Belgrano (La Para) [T. Campeonato]

12 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs B. Rivadavia[T. Campeonato]

12 hs Colonia Marina FC vs Antártida Arg. [T. Clasificatorio]

Rugby | Bloque juvenil – Copa Vodacom | 5ª fecha

12 hs San Francisco RC vs Urú Curé (M14 – M16)

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 17°fecha [SUSPENDIDO]

16 hs Los Andes vs C.D. River

16 hs D.M.D Freyre vs Tarzanito

16 hs Deportivo Oeste vs Belgrano

16 hs Deportivo Sebastián vs Tiro y Gimnasia

16 hs C.D. Y C. El Faisan vs Bº Jardín

16 hs Bº Cabrera - Infantil Xeneize

16 hs Dep. El Trébol (El Tío) vs 2 De Abril

16 hs Los Albos vs Deportivo Josefina

16 hs Gral. Savio vs Deportivo Norte

Fútbol | Inferiores Liga Rafaelina | Absoluto Semifinales [SUSPENDIDO]

16 hs Arg. Humberto vs. La Hidráulica

Hockey | Fed. Cordobesa – T. Promoción B1 | 12° fecha

JC Villa María 1-4 Antártida Arg.

Goles: Letizia Roasso, Cecilia Taranto, Mónica Morgan y Paula Balkenende

Básquet | Torneo Argentino u17 – Cuartos de final | Ceres (2ª fecha)

San Isidro 70-66 Ameghino