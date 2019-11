Para guardar: recetas rápidas que te sacan de apuro

VIDEO. Dulces y saladas. Bocaditos, postres, entradas y platos principales. No te pierdas estas recetas exquisitas que te van a servir para más de una vez.

Muchas veces estamos con poco tiempo y no sabemos qué cocinar, ni qué ingredientes comprar para hacer unos ricos platos. No todos los días se pueden hacer platos con la misma dedicación, y por eso te dejamos estas deliciosas recetas para salir del apuro cuando estás con poco tiempo y no te sobran las ideas para cocinar. .

Tomá nota de estas prácticas recetas y en el video podrás ver la preparación paso a paso.

Bocaditos de tocino y queso

INGREDIENTES

450 gr. de tocino

1 cda. de mantequilla

8 huevos, ligeramente batidos

1 cdta. de ajo en polvo

Sal y pimienta para probar

2 rodajas de queso

1/4 taza de mozzarella rallada

Cebolleta para decorar

Sriracha, a gusto

INSTRUCCIONES

Precalentar el horno a 400º.

Cortar el tocino al rededor de un cilindro de papel aluminio.

Colocar la mitad de un pedazo de tocino en la parte inferior del tubo y envolver 1 1/2 piezas más alrededor del exterior para crear la forma.

Hornear por 20 a 30 minutos. Una vez que los bocaditos se hayan enfriado ligeramente, retirar de los moldes.

En una sartén, calentar 1 cucharada de mantequilla.

Añadir los huevos batidos, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.

Cocinar a fuego lento. Añadir trozos de queso.

Continuar cocinando los huevos hasta que estén livianos, esponjosos y cremosos. Colocar los huevos en cada cavidad de tocino y rociar con cebollino o la salsa picante. ¡Disfrutar!

Donuts de tocino

INGREDIENTES

12 rodajas de piña

12 aros de cebolla

6 palitos de queso mozzarella

36 tiras de tocino

1 taza de salsa barbacoa

INSTRUCCIONES

Cubrir una bandeja para hornear con papel antiadherente y precalentar el horno a 350º.

Colocar un anillo de piña dentro de cada anillo de cebolla, recortando la piña si es necesario. Dividir un palito de queso por la mitad y envuélvalo alrededor del aro de cebolla.

Envuelva 3 trozos de tocino alrededor del anillo de cebolla de piña, a través del orificio central y alrededor del exterior hasta que se cubra toda la piña. Repita estos pasos hasta que se utilicen todas las rodajas de piña.

Coloque los donuts en una bandeja para hornear forrada y píntelos con salsa barbacoa. Hornee por 10 a 12 minutos hasta que el tocino esté cocido. Retirar del horno y cepillar nuevamente con la salsa. Servir caliente.

Albóndigas de papa y tocino

INGREDIENTES

Para la masa:

3/4 taza de agua tibia

1 paquete de levadura seca activa

1 cdta. de miel

2 tazas de harina

Para el relleno:

5 dientes de ajo picados

1/2 taza de mantequilla sin sal derretida

1 cdta. de sal

1/4 taza de tocino crujiente picado

1/2 taza de queso cheddar rallado fino

1 taza de puré de papas

Salsa Marinara para servir

INSTRUCCIONES

Precaliente el horno a 185.

Preparar la masa disolviendo la levadura en agua tibia. Revolver y dejar que florezca y formar una espuma durante 3-5 minutos.

Agregar la miel y verter la mezcla en la harina, revolviendo hasta que se forme una bola.

Amasar la masa hasta que ya no sea pegajosa. Cubrir y dejar crecer hasta que doble su tamaño.

En una olla, combinar el ajo y la mantequilla y cocinar a fuego lento durante 5-10 minutos.

Cortar la masa en trozos de 2 pulgadas y extenderla alrededor de un espesor de 1/4 de pulgada.

Pincelar con mantequilla de ajo, espolvorear con tocino, queso y una porción de puré de papas.

Armar paquetitos y pincelar con mantequilla de ajo y colocar en una bandeja para cupcakes preparada.

Hornear durante 25-30 minutos, hasta que estén dorados y cocidos.

Shawarma de pollo express

INGREDIENTES

3 supremas

Marinada:

1 diente de ajo

1 cucharada de coriandro, curcuma y cardamomo

1 cucharadita de pimienta

2 cucharaditas de paprika y de sal

2 cucharadas de jugo de limon

2 cucharadas de aceite de oliva

Salsa:

Alioli

Para servir:

12 tortillas de harina (para wraps)

1 atado de lechuga criolla

4 tomates fileteados

INSTRUCCIONES

Colocar todas las especias de la marinada en una bolsa. Agrega el jugo de limón y el oliva.

Añadir las supremas y dejar marinar 3 horas.

Cocinar las pechugas en sartén con un poco de aceite.

Cortarlas en tiras, una vez que ya estén cocidas.

Tostar las tortillas.

Añadir el alioli, pollo, lechuga y tomate. Cerrar y disfrutar.

Bananas crocantes envueltas

INGREDIENTES

4 bananas

40 gr. de pasta de avellanas

4 hojas de masa hojaldrada

40 gr. de almendras procesadas

1 huevo batido

INSTRUCCIONES

Extender la pasta de avellanas sobre las hojas de masa hojaldrada y colocar una banana entera encima.

Usar un cuchillo para cortar hendiduras en la masa y envolver alrededor de la banana entrecruzando las tiras.

Cepillar con huevo batido y espolvorear cada banana con almendras procesadas.

Hornear a 180º durante 20 minutos.

¡Disfrutar!

Lenguado con crema al verdeo

INGREDIENTES

2 filet de lenguado

1 taza de harina

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

4 cebollas de verdeo picadas

1/2 vaso de vino blanco

200 cc. de crema de leche/nata

Sal, pimienta, perejil, oliva

Arroz cocido para acompañar

INSTRUCCIONES

Condimentar los filet con sal y pimienta. Pasar por harina para evitar que se rompa fácilmente en su cocción. Sellar en sartén bien caliente con oliva. Reservar.

En sartén bien caliente con un toque de oliva meter a rehogar la cebolla, el ajo y las cebollas de verdeo. Agregar el vino blanco, dejar reducir y por último agregar la crema de leche/nata.

Servir la salsa sobre los filet de lenguado y acompañar con arroz blanco.

Pudding de banana

INGREDIENTES

1 taza azúcar

1/2 taza harina

1/4 cucharadita sal

840 cc. leche

8 yemas

1 cucharada manteca

1 cucharada esencia de vainilla

300 gr. vainillas

c/n café

5 bananas en rodajas

250 gr. crema batida

INSTRUCCIONES

Mezclar el azúcar, la harina, la sal y las yemas y batir.

Hervir la leche con la vainilla.

Volcar la leche caliente sobre la mezcla de yemas y mezclar. Volver al fuego y cocinar hasta que espese.

Fuera del fuego agregar la manteca. Mezclar y reservar.

Colocar una capa de vainillas y embeber con café. Agregar la banana en rodajas y la mezcla de pudding por arriba.

Enfriar 2 horas antes de servir.

Decorar con crema batida.

Súper sándwich de atún en 1 minuto

INGREDIENTES

3 panes lactales

2 latas de atún

1/2 taza de queso en hebras

1 cebolla morada picada

1 taza de mayonesa

1 tomate

1/2 taza lechuga

INSTRUCCIONES

Mezclar en un bowl el atún junto a la cebolla morada, el queso y la mayonesa.

Armar el sándwich con el relleno de atún, el tomate en rodajas y la lechuga.

Repetir otra capa.

Torta de banana en taza al microondas

INGREDIENTES

1 banana pisada

1/2 taza de chips chocolate

1 huevo

2 cdas. de miel

2 cdas. de aceite

3 cdas. de leche

1 cda. de esencia vainilla

65 gr. de harina

1 cda. de polvo hornear

1/2 cdta. de sal

INSTRUCCIONES

En un bowl colocar la harina, el polvo de hornear y la sal.

Hacer un hueco en el medio y agregar la banana pisada, los chips, el huevo, la miel, el aceite, la leche y la esencia. Mezclar todo para integrar bien.

Enmantecar tazas aptas para microondas y rellenarlas con la mezcla. Colocar rodajas de banana por encima y cocinar 7 minutos en microondas.

Omelette

INGREDIENTES

3 huevos

1 cebolla en tiras finas

100 gr. de champiñón en láminas

60 gr. de mozzarella rallada

2 cdas. de azúcar

2 cdas. de perejil picado

40 cc. de leche

Sal, pimienta y oliva.

INSTRUCCIONES

Cortar la cebolla en tiras finas y filetear los champiñones

En una sartén con un poco de oliva rehogar la cebolla hasta transparentar, incorporar sal, pimienta y el azúcar. Dejar caramelizar e incorporar los champiñones fileteados hasta que estén tiernos. Retirar.

En un bowl batir los huevos junto con la leche y condimentar. Volcar esta preparación en sartén caliente con un poco de oliva e ir cocinando hasta que el huevo este cocido. Incorporar las cebollas y los hongos, el queso mozzarella rallado y el perejil picado. Doblar a la mitad y dejar que funda el queso.

Galletas de coco y chocolate blanco

INGREDIENTES

115 gr. de manteca pomada

100 gr. de azúcar

170 gr. de azúcar rubia

1 huevo

1 cda. de esencia de vainilla

240 gr. de harina

1 cdta. de bicarbonato sodio

1/4 cdta. de sal

65 gr. de coco rallado

80 gr. de chips de chocolate blanco

INSTRUCCIONES

Batir con batidora eléctrica la manteca con el azúcar y el azúcar rubia 4 minutos.

Agregar el huevo y la esencia y mezclar.

Incorporar la harina, el bicarbonato, la sal, el coco rallado y los chips.

Formar pelotitas con la masa. Colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas.

Hornear 15 minutos a 160º

Wok de pollo y vegetales

INGREDIENTES

400 gr. de pechuga pollo en tiras

1 taza de cebolla cortada en juliana

1/4 taza de morrón rojo cortado en juliana

1/4 taza de morrón verde cortado en juliana

1/4 taza de morrón amarillo cortado en juliana

1/2 taza de zanahoria cortada en juliana

1/4 taza de salsa de soja

2 cdas. de aceite de sésamo

1/4 taza de verdeo picado

Aceite oliva c/n

Semillas sésamo c/n

INSTRUCCIONES

Calentar el wok. Agregarle aceite de oliva y cocinar el pollo.

Retirar el pollo y colocar nuevamente aceite. Saltear la cebolla 3 minutos hasta que esté transparente.

Agregar el morrón rojo, el verde y el amarillo y la zanahoria y cocinar hasta que estén crocantes unos 5 minutos.

Incorporar el pollo, la salsa de soja, el aceite de sésamo y el verdeo.

Servir con semillas de sésamo por arriba.

Chocopaletas

INGREDIENTES

300 gr. de galletitas de chocolate

200 gr. de dulce de leche repostero

200 gr. de queso crema

Palitos de helado c/n

50 gr. de baño de chocolate negro

Galletitas chocolate procesadas c/n

Pelotitas de chocolate c/n

INSTRUCCIONES

Mezclar el queso crema con el dulce de leche.

Armar los heladitos intercalando las galletas de chocolate y el relleno.

Colocarles el palito de helado y llevar al freezer 2 horas.

Decorar con chocolate derretido, galletitas procesadas y pelotitas de chocolate.

Triángulos de queso

INGREDIENTES

200 gr. de masa filo

300 gr. de queso parmesano rallado

3 yemas

1/2 taza de manteca derretida

Pimienta c/n

Semillas sésamo c/n

INSTRUCCIONES

Colocar la masa filo en una tabla de madera e ir colocando la manteca derretida entre las capas.

Cortar tiras de la masa.

En un bowl mezclar el queso rallado y las yemas. Agregar pimienta.

Colocar la mezcla de queso en un extremo de la tira de masa filo.

Cerrar con forma de triángulo.

Pintar con más manteca derretida y semillas de sésamo.

Hornear 15 minutos a 200°C hasta que estén dorados.

Panqueques clásicos

INGREDIENTES

2 huevos

250 cc. de leche

100 gr. de azúcar

500 gr. de harina 0000

250 gr. de Dulce de leche

Esencia de vainilla 1 cda.

INSTRUCCIONES

Batimos los huevos con el azúcar, agregamos la leche y luego agregamos la harina. Tiene que quedar una mezcla homogénea semi liquida. Calentamos una sartén con un poco de manteca para que no se pegue. Cocinamos los panqueques, esparciendo la mescal por toda la sartén , una vez dorados damos vuelta para dorar el otro lado.

Una vez cocinado todos los panqueques , rellenamos con dulce de leche.

Colocamos azúcar por encima y quemamos con un soplete.

Empanadas de jamón y queso

INGREDIENTES

6 tapas de empanadas para horno

Ciboulette

150 g queso mozzarella

2 huevos

150 g jamón cocido

C/n sal y pimienta

INSTRUCCIONES

Cortar el jamón y el queso.

En un bol colocar un huevo batido, jamón, queso, sal, pimienta y ciboulette.

Armar las empanadas.

Pincelar con huevo.

Cocinar en un horno a 180 grados hasta que se doren.