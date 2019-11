Perdió su billetera con dinero, se la devolvieron y agradece el gesto

¿Cuánto peor podría haber empezado este jueves para María Laura? Con una gran congestión, producto de estos repentinos cambios de tiempo, esta vecina de la ciudad salió bien temprano de su casa por la mañana, primero para pasar por el cajero de un banco a retirar dinero, luego ir a una reunión escolar de una de sus hijas para recalar finalmente en la escuela Proa, donde trabaja. En ese trayecto, perdió la billetera con gran parte de su sueldo: 19 mil pesos, que había cobrado en las últimas horas.

Por fortuna un matrimonio atento y solidario pudo encontrar el objeto perdido y localizar a la mujer para devolverle todo, un gesto que merece ser reconocido.

María Laura no se había percatado del extravío de sus cosas hasta que llegó a la escuela: y entró en pánico. En su billetera tenía sus documentos, carnet de conducir y la plata para afrontar diversos gastos. Volvió en su moto a contramano por el camino realizado pero no divisó el elemento extraviado. En ese trayecto un auto se le tiró encima y tuvo que esquivarlo. “Habrá pensado que era un ladrón o algo pero yo estaba desesperada buscando la billetera”, contó a nuestro medio.

Volvió a la escuela y llamó desesperada a su hija para que publique en Facebook la pérdida de la billetera y que pida la devolución. En ese momento recibió una noticia tranquilizadora: un hombre mayor había llamado diciendo que tenía en su poder la billetera y que debían buscarla en calle Ecuador al 500.

A María Laura le volvió el alma al cuerpo, estaba segura que sus documentos estarían en la billetera, aunque desconocía si iba a poder recuperar su dinero.

Un abrazo entre lágrimas

El hombre que había hecho el llamado había pedido que pasara por la vivienda después de las 10 y hacia allá fue María Laura, con sus dudas y temores.

Se encontró con Juan Carlos y Delia, que le devolvieron la billetera íntegra y hasta le pidieron disculpas por revisar sus tarjetas para buscar una forma de encontrarla. María Laura se emocionó y terminó abrazando a la pareja mientras lloraba.

Luego escuchó de boca de Juan Carlos cómo él la había visto pasar en moto mientras sacaba su auto y pudo observar el momento justo en que se le cayó la billetera, pero no pudo atinar a gritarle ya que María Laura estaba llegando tarde a una reunión.

“Me contó que vio que llevaba la mochila abierta y en ese momento se cayó la billetera. Cuando él la recogió un muchacho se acercó para decirle que me la iba a alcanzar, pero Juan optó por no dársela. Me dijo que revisó mis tarjetas y en mi licencia de conducir figura el teléfono de mi casa y así contactó a mi hija”, dijo la mujer que volvió a emocionarse.

“Estoy súper agradecida porque son gestos que no se dan todos los días y menos cómo está la situación. En ese momento no les ofrecí dinero porque sabía que no me iban a aceptar, pero quiero llevarles un presente por este acto que tuvieron”, finalizó.