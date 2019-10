Nicolás Moreno, el dueño del gol en Sportivo

El Federal A Moreno entrena también con el grupo del Federal A -debutó en 2017- y explicó que es un factor determinante también para su crecimiento. "Uno siempre quiere ser profesional y vivir de esto, este año me enfoqué en eso, en volver al plantel del Federal A. Me sirve mucho entrenar con los jugadores del Federal, uno tiene otro roce, mas experiencia. Estoy muy contento por eso", dijo Nicolás. Por otro lado, Moreno explicó que tanto Domizi como DellAvanzatto le piden que juegue de la manera más simple que pueda. "Me piden que no me apure, que juegue a uno o dos toques y que vaya a buscar, que trate también de aprovechar mi velocidad y más que todo que esté tranquilo a la hora de definir", expresó el jugador.