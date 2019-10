"Vamos a salir a buscarlo, va a ser complicado pero no imposible", dijo el arquero de Crecer Matías Aimar

Proyecto Crecer tiene un gran desafío por delante porque este domingo viajará a La Tordilla para enfrentar a Pueblos Unidos por la semifinal de vuelta -o final por el ascenso- de la Primera B de Liga Regional. El equipo de nuestra ciudad cayó por 3 a 0 en el partido de ida y ahora debe darlo vuelta si quiere conseguir el ascenso directo.

De todos modos, si Crecer no logra dar vuelta la serie tendrá otra chance en los cruces de Promoción donde podría enfrentarse con Antártida Argentina.En ese marco, Matías Aimar, uno de los referentes del "proye", se mostró optimista para lo que viene. "Tuvimos un parate de dos semanas de entrenamiento, preparamos el partido para salir buscarlo, sabemos que no va a ser fácil pero vamos con la ilusión de revertir la situación. Si no se puede trataremos de dejar una buena imagen para lo que viene. Sabemos que va ser complicado por no imposible", explicó.

"El partido de ida fue uno de los peores partidos del año, se nos complicó de entrada y ellos fueron justos ganadores porque plantearon muy bien el partido. Nosotros no estuvimos a la altura de una semifinal. Nos faltaron varios jugadores en el mediocampo por lesiones y expulsiones, entonces se nos complicó mucho", destacó.

Proyecto Crecer tiene un gran desafío el domingo y buscará dar el batacazo.

Un año diferente

Aimar hace varios años que defiende el arco de un Proyecto Crecer que siempre buscó luchar por el ascenso pero nunca lo consiguió, hasta hoy. "Después de varios años en la B este es diferente porque se llegó a clasificar a un Decagonal, que nunca lo habíamos logrado, y luego ganar cuartos de final en Colonia Marina en una serie muy dura y emotiva para nosotros porque lo definimos en los últimos minutos. Ahora estamos en semis, no arrancamos bien, pero la vamos a pelear", comentó.

Y agregó: "El balance obviamente es muy bueno, se lograron varios objetivos, no todos hasta el momento ya que el ultimo es ascender. Este fue un equipo que arrancó de menor a mayor, tuvo baches en la temporada pero se logró clasificar e ir de a poco logrando metas. Hoy estamos peleando por un ascenso que no es poca cosa", explicó.

Crecer siempre se destacó por tener un plantel de primera con varios jóvenes con proyección a futuro y este año no fue la excepción. "Los jóvenes dentro del plantel son muchos, transmiten mucha energía y nosotros, los más grandes, tratamos de aconsejarlos, de estimularlos para que sigan entrenando y que sepan que son de gran importancia en el plantel. Los mas grandes tratamos de tirar para adelante, de dar el ejemplo y no dejar que los pibes se caigan", señaló el arquero.

Puede haber clásico

Si Proyecto Crecer no logra el ascenso directo jugará la Promoción con Tiro Federal de Morteros o con Antártida Argentina, en este último caso puede llegar a darse uno de los clásicos sanfrancisqueños. "Tenemos en claro que tenemos la chance cruzarnos con Antártida en promoción, ya hemos jugado un amistoso, lo conocemos y obviamente será un rival duro si nos cruzamos, pero por ahora pensamos en el domingo en revertir la serie y después ver si nos toca con Antártida o con Tiro. Para la ciudad sería algo lindo enfrentar a Antártida, sería algo diferente pero nosotros tenemos en mente el partido del domingo con Pueblos Unidos y vamos a dar los mejor para revertirlo", concluyó.