"Un desconocido me sacó una foto y sin conocerme me juzgó", dijo el joven discriminado en las elecciones

Brian Gallo, tiene 27 años y el domingo fue autoridad de mesa en una escuela de Moreno. Trabaja en una cooperativa y esta semana estuvo en boca de todos por un posteo en las redes en la que se lo ve en una imagen fuera de foco, sentado justo detrás de la urna, con una gorra con visera echada hacia atrás y una campera deportiva color celeste. Lo repudiable es el mensaje que acompaña la foto: "Si votás en Moreno, no lleves cosas de valor".



Algunos empezaron a compartirla y agregarle otros mensajes: “Votá porque te robo”, “votá y dejame el celu”. Lo convirtieron en un meme.

Fue su mamá, Verónica, indignada al encontrarse con lo que usuarios desconocidos para ella estaban haciendo con la foto de su hijo, quien en Facebook hizo un fuerte descargo:

“Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo...”, comienza diciendo la publicación. “Mi negro hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral señores, 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable y con respeto, muy feliz y contento por la política que está siguiendo y más que feliz porque su candidata, Mariel Fernández, ganó”, decía.







"Gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo”“, aclaraba como si tuviera la necesidad de hacerles llegar sus palabras a esos desconocidos a través de la red social, como ellos le habían hecho llegar las suyas. Y decía al final de su escrito que “la vestimenta no hace a las personas”, antes de firmar: “Atte. Mamá”.

El presidente de mesa discriminado en las redes sociales por su vestimenta durante las elecciones de habló este miércoles sobre las cariño que recibió tras la viralización de su imagen en Radio Mitre Córdoba.

"Vino un compañero y me mostró la foto, lo primero que pensé fue que era una 'joda' de mis compañeros, pero resultaba que no, que fue un desconocido que me sacó una foto y sin conocerme me juzgó. Después, cuando llegué a mi casa empecé a ver todo; mucha gente me defendía o me insultaba”, contó.

Además, reflexionó que no hay que dejarse guiar por las apariencias y discriminar por prejuicios: “La verdad, es como digo yo; hoy en día si te quieren robar, te va a robar uno de ojos verdes y rubio.”

Cabe recordar que el presidente electo, Alberto Fernández, se refirió al hecho y apoyó a Gallo en las redes sociales. “El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al enterarse del mensaje de Fernández, el presidente de mesa discriminado le agradeció y aseguró: “Me llegó al corazón”.