Aumentos: aseguran que el combustible tiene un atraso del 20%

En dos semanas finalizará el congelamiento vigente en el mercado petrolero que el Gobierno estableció en agosto, luego de la devaluación post PASO, por 90 días. Eso significa que las estaciones de servicio aplicarán una remarcación en los surtidores. La misma arrancaría en un piso del 6%, según fuentes del sector.

Desde la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) advirtieron que "podría esperarse una actualización escalonada" en el precio de los combustibles.

Pablo Bornoroni, titular de la entidad, insistió en que "tienen un atraso del 20% y eso se tendría que ir transmitiendo escalonadamente".

"Las conversaciones que hemos tenido con las diferentes petroleras no nos comentaron que se esté dialogando con el nuevo acuerdo, por eso se podría esperar una actualización escalonada del precio porque ellos infieren un atraso del 20 % y eso se tendría que ir transmitiendo escalonadamente al precio del combustible", explicó a Cadena 3.

"Por el momento nos han comentado que no hay y a ellos no les interesa un acuerdo así que no se qué va a pasar", profundizó.

Y subrayó: "Hay un atraso del 20% tomando las variables del crudo y biocombustibles e incluso los impuestos están congelados"