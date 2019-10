El Ceibo ganó en Porteña y dio un gran paso

El Ceibo le ganó a Porteña Asociación por 87 a 79 en condición de visitante y se quedó con el primer duelo de cuartos de final del interasociativo de básquet. El equipo de Ignacio Correas prologó su buen momento, tras ganarle a Sporting con suma autoridad en la Liga Cordobesa, y esta vez consiguió un importante triunfo fuera de casa.

La victoria conseguida esta noche, le permite tener la chance de definir el cruce en el estadio "Antonio Cena" el martes de la semana que viene. En tanto, ganar de visitante también es un gran envión anímico y de confianza para el plantel, que debe ganarle a Sporting en Sampacho el próximo fin de semana para avanzar a semifinales del certamen provincial.

Cabe recordar que el lunes 9 de Julio de Freyre prolongó su avance a paso firme y derrotó a El Tala en condición de local por 100 a 56. El "patrio" fue letal en su casa y dio un gran paso hacia semifinales, mientras que el "albo" ahora está obligado a ganar en su casa en el segundo juego.

Los cuartos de final continúan este miércoles en Morteros y en Devoto. Los locales buscarán igualar la serie.

Cuartos de final - 1° juego

[VIE] Almafuerte 55-73 9 de Julio (Morteros)

[VIE] San Jorge 105-60 SS Devoto

[LUN] 9 de Julio (Freyre) 100-56 El Tala

[MAR] Porteña Asoc. 79-87 El Ceibo

Programación 2° juego

[MIE 30] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte

[MIE 30] 22 hs SS Devoto vs San Jorge

[DOM 3] 20.30 hs El Tala vs 9 de Julio (Freyre)

[DOM 3] 20.30 hs El Ceibo vs Porteña Asoc.

Programación 3° juego (Si es necesario)

[VIE 1] 22 hs San Jorge vs SS Devoto

[MAR 5] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR 5] 21.30 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

[MIE 6] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte