San Isidro completa el calendario

La Asociación de Clubes hizo oficial la programación delos primeros juegos de la Fase Conferencia de La Liga Argentina 2019/20. De esta manera San Isidro ya tiene el fixture definido hasta finales de diciembre, previo al receso de fin de año.

Cabe recordar que el próximo jueves , a partir de las 21.30, Los Halcones recibirán a Barrio Parque en el "Severo Robledo" en lo que será el debut en condición de local. El equipo de Torre viene de caer ante el "verde" en el inicio de la competencia y de ganarle a Tiro Federal el pasado lunes.

Este es el fixture completo de 2019:

Octubre

25/10: Barrio Parque 76-61 San Isidro

28/10: Tiro Federal 55-68 San Isidro

31/10: San Isidro vs Barrio Parque

Noviembre

3/11: San Isidro vs Salta Basket

6/11: Rivadavia (Mza.) vs San Isidro

12/11: San Isidro vs Independiente (SdE)

15/11: Ameghino vs San Isidro

20/11: San Isidro vs Ameghino

24/11: San Isidro vs Rivadavia

29/11: Salta Basket vs San Isidro

Diciembre

1/12: Independiente (SdE) vs San Isidro

5/12: San Isidro vs Tiro Federal

9/12: Deportivo Norte vs. San Isidro

12/12: San Isidro vs. Central Ceres

17/12: Tiro Federal vs. San Isidro

19/12: San Isidro vs. Unión