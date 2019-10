El voto por escuelas: en el Bailón Sosa se dio el mayor apoyo a Macri y en la 2 de Abril a Fernández

Córdoba volvió a ser el bastión de la resistencia macrista en las elecciones generales del domingo, pese a la victoria de Alberto Fernández (Frente de Todos), aportándole el mayor caudal en votos a nivel país a Juntos por el Cambio.

En el caso de San Francisco, la fórmula encabezada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto consiguió 25.367 votos, según los datos del escrutinio provisorio, 5692 más que en las PASO de agosto último y 5947 más en comparación con las elecciones presidenciales del 2015. De esta forma, nuestra cuidad en su mayoría volvió a apostar por el modelo de gestión actual, pese al crítico contexto económico, con una inflación que no cesa y con índices de desempleo alarmantes.

Por otra parte, en estas generales Macri volvió a imponerse en las 15 escuelas sanfrancisqueñas donde se desarrolló la votación, con una diferencia de 13.351 frente a Fernández, con mayor diferencia en las escuelas de la seccional norte. Cabe destacar que en esta zona se votó en un colegio más.

Por escuelas

Los datos oficiales del escrutinio provisorio muestran nuevamente que en el IPEM °96 Pascual Bailón Sosa, el actual jefe de Estado obtuvo el porcentaje de votos más alto, con un el 61,56% (977 votos), sumando un 9% más de sufragios que en las PASO de agosto. En este colegio, la fórmula de los Fernández cosechó también su cifra más baja: el 26,96% de los sufragios (428 votos).

Por contrapartida, Macri obtuvo su porcentaje más bajo en la escuela 2 de Abril, con el

53,30% (1290) -casi un 12% más-, el mismo sitio donde el Frente de Todos registró su mayor porcentaje: 32,80% (794). La diferencia en esa escuela de fue de solo 496 votos de ventaja para Juntos por el Cambio.

Este es el detalle escuela por escuela de la seccional sur y la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio:

Colegio San Martín

Juntos para el Cambio: 1924 votos - 58,80%.

Frente de Todos 955 votos - 29,18%.

Emilio Olmos “Ipet 50”

Juntos por el Cambio: 2049 votos - 58,22%.

Frente de Todos: 1.043 votos - 29,63%.

General Mitre

Juntos por el Cambio: 1421 votos - 57,74%.

Frente de Todos: 758 votos - 30,80%.

2 de Abril

Juntos por el Cambio: 1290 votos - 53,30%.

Frente de Todos: 794 votos - 32,80%.

Normal “Nicolás Avellaneda”

Juntos por el Cambio: 2277 votos - 55,83%.

Frente de Todos: 1314 votos - 32,22%.

Rafael Núñez

Juntos por el Cambio: 933 votos - 55,93%.

Frente de todos: 532 votos - 31,89%.

Río Negro

Juntos por el Cambio: 1712 votos - 57,10%.

Frente de Todos: 942 votos - 31,42%.

Este es el detalle escuela por escuela de la seccional norte y la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio:

San Francisco de Asís

Juntos por el Cambio: 1414 votos - 58,35%.

Frente de Todos: 744 votos - 30,70%.

Colegio Hermanos Maristas

Juntos por el Cambio: 1351 votos - 55,68%.

Frente de Todos: 765 votos - 31,53%.

Colegio Sarmiento

Juntos por el Cambio: 1656 votos - 60,99%.

Frente de Todos: 795 votos - 29,28%.

José Bernardo Iturraspe

Juntos por el Cambio: 2785 votos - 60,30%.

Frente de Todos: 1343 votos - 29,08%.

José María Paz

Juntos por el Cambio: 1869 - 58,55%.

Frente de Todos: 990 votos - 31,01%.

Hipólito Irigoyen

Juntos por el Cambio: 1985 votos - 57,22%.

Frente de Todos: 1083 votos - 31,21%.

Primera Junta

Juntos por el Cambio: 1724 votos - 57,52%.

Frente de Todos: 943 votos - 31,46%.

Bailón Sosa

Juntos por el Cambio: 977 votos - 61,56%.

Frente de Todos: 428 votos - 26,96%.

Se estira la diferencia con el candidato local

Con el resultado provisorio de las generales volvió a quedar demostrado que los ciudadanos eligen distintas fuerzas políticas a nivel municipal, provincial y nacional. En otras palabras, no necesariamente votan al mismo partido en todas las elecciones.

En el caso de San Francisco, los casi 26 mil votos que obtuvo Juntos por el Cambio en las últimas PASO contrastan en gran manera con los 7.376 votos que logró Luciano Stoppani, el referente de este espacio político en San Francisco, en las últimas elecciones municipales de mayo. Por lo que se estira la diferencia ante lo ocurrido en las PASO de agosto.

Es decir, que el apoyo a Macri no se traslada al candidato local, ya que el caudal de votos de Stoppani en la ciudad fue casi cuatro veces menor al del mandatario nacional. Dicho de otra manera, con el sello del partido no se ganan elecciones, ya que una amplia mayoría que votó a Macri no eligió a Stoppani.